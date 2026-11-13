Эстония вслед за Финляндией и Норвегией запретила спортсменам из России выступать на соревнованиях на своей территории

Власти Эстонии уведомили Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что спортсмены из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях, которые пройдут на территории республики. Об этом сообщает ERR со ссылкой на эстонское Министерство культуры. Накануне Финляндия и Норвегия объявили о введении ограничений для российских спортсменов на въезд в эти страны.

Министерство культуры Эстонии, которое также отвечает за спорт, направило письмо в FIS, в котором уведомило организацию о решении Таллинна запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях на своей территории. В письме говорится:

«Эстония решительно осудила агрессивную войну России против Украины с самого ее начала. С тех пор правительство Эстонии, Министерство культуры и Эстонский олимпийский комитет придерживаются единой позиции, что российские и белорусские спортсмены и команды не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях до окончания войны в Украине. Правительство Эстонии считает, что соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории нашей страны. Эстония находится в числе государств, наиболее активно поддерживающих Украину. Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Эстонии противоречил бы этой позиции и дал бы России и Беларуси возможность использовать освещение соревнований в международных СМИ в пропагандистских целях».

После полномасштабного вторжения России в Украину российские и белорусские атлеты из лыжных видов спорта были отстранены от международных соревнований. Однако в декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск России против FIS, обязав международную федерацию допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

В сентябре 2026 года FIS опубликовала условия участия атлетов из РФ и Беларуси в соревнованиях. В частности они не должны быть связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Однако отсутствие аффилиации со спортивными обществами ЦСКА и «Динамо», связанными с военными и силовиками, не вошло в список требований для получения нейтрального статуса.

В Эстонии 18–24 января 2027 года должен пройти чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта, а на февраль в стране запланирован чемпионат мира по биатлону.

Накануне — поздно вечером 12 ноября — власти Норвегии объявили о введении ограничений на въезд в страну российских спортсменов. В тот же день правительство Финляндии решило ограничить въезд атлетов из РФ на свою территорию с 16 ноября. Отдельно подчеркивалось, что меры распространяются и на тех, кто участвует в соревнованиях в нейтральном статусе.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что принимают к сведению решение властей Финляндии и пообещали изучить возможные последствия этого шага, в том числе для проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в стране в марте 2027 года. В ISU заверили: