Норвегия вслед за Финляндией решила ввести запрет на въезд спортсменов из России

Правительство Норвегии намерено ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну. Новые меры затронут в первую очередь российских спортсменов. Об этом сообщают TV2 и Sweden Herald со ссылкой на министра юстиции и общественной безопасности королевства Астри Ос-Хансен. Ранее власти Финляндии ввели ограничения на въезд для спортсменов из РФ, включая тех, кто выступает в нейтральном статусе.

Ос-Хансен вечером 12 ноября заявила:

«В Норвегии уже действуют строгие правила выдачи виз и въезда для граждан России и Беларуси. Однако смягчение ограничений со стороны международных спортивных федераций означает, что все больше профессиональных спортсменов и сопровождающих их специалистов из России и Беларуси могут приезжать в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иностранцев и полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, а также сопровождающему персоналу, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время».

Ранее 12 ноября правительство Финляндии приняло постановление, которым ввело ограничения на въезд в страну спортсменов из России с 16 ноября. Отдельно подчеркивалось, что меры распространяются и на тех, кто участвует в соревнованиях в нейтральном статусе.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что принимают к сведению решение властей Финляндии и пообещали изучить возможные последствия этого шага, в том числе для проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в стране в марте 2027 года. В ISU заверили: