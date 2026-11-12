Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,98 ₽ растёт

EUR

92,33 ₽ падает

BRENT

$96,15 растёт

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

225

 

 

 

 

 

Новости

Норвегия вслед за Финляндией решила ввести запрет на въезд спортсменов из России

The Insider
Российский лыжник Савелий Коростылёв, выступающий в нейтральном статусе.

Российский лыжник Савелий Коростылёв, выступающий в нейтральном статусе.

Правительство Норвегии намерено ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну. Новые меры затронут в первую очередь российских спортсменов. Об этом сообщают TV2 и Sweden Herald со ссылкой на министра юстиции и общественной безопасности королевства Астри Ос-Хансен. Ранее власти Финляндии ввели ограничения на въезд для спортсменов из РФ, включая тех, кто выступает в нейтральном статусе.

Ос-Хансен вечером 12 ноября заявила:

«В Норвегии уже действуют строгие правила выдачи виз и въезда для граждан России и Беларуси.

Однако смягчение ограничений со стороны международных спортивных федераций означает, что все больше профессиональных спортсменов и сопровождающих их специалистов из России и Беларуси могут приезжать в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях.

Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иностранцев и полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, а также сопровождающему персоналу, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время».

Ранее 12 ноября правительство Финляндии приняло постановление, которым ввело ограничения на въезд в страну спортсменов из России с 16 ноября. Отдельно подчеркивалось, что меры распространяются и на тех, кто участвует в соревнованиях в нейтральном статусе.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что принимают к сведению решение властей Финляндии и пообещали изучить возможные последствия этого шага, в том числе для проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в стране в марте 2027 года. В ISU заверили:

«Спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Норвегия вслед за Финляндией решила ввести запрет на въезд спортсменов из России»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  3. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  4. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  5. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте