Финляндия, где пройдет ЧМ по фигурному катанию, ограничила въезд спортсменов из РФ с 16 ноября. «Спортсмены не должны нести наказание» — ISU

Правительство Финляндии 12 ноября приняло постановление об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. Как сообщается в пресс-релизе правительства, ограничения вводятся против российских спортсменов и начнут действовать с 16 ноября. В Финляндии 20-21 ноября должен состояться этап Гран-при по фигурному катанию, на который заявлены и спортсмены из РФ в нейтральном статусе. Кроме того, в марте 2027-го в стране запланирован чемпионат мира по этому виду спорта.

В постановлении правительства страны говорится, что въезд граждан России представляет «угрозу для международных отношений Финляндии». В пресс-релизе отдельно подчеркивается:

«Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу, выполняемую по визе, в том числе в профессиональном спорте. С 16 ноября 2026 года государственные органы будут учитывать новое постановление при рассмотрении заявлений на визы и оценке условий въезда и краткосрочного пребывания. Ограничения на въезд распространяются также на спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Россия использует спорт для продвижения целей своей незаконной агрессивной войны [против Украины]».

Отмечается, что МИД страны и диппредставительства за рубежом будут отвечать за соблюдение ограничений на выдачу виз, а пограничная служба — «за вопросы, касающиеся въезда в страну». Во въезде могут отказать и обладателям шенгенских виз, выданных другими государствами.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила:

«Пока продолжается агрессивная война России, российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну будет угрозой международным отношениям Финляндии. То же самое относится и к другим краткосрочным рабочим визам, не имеющим существенного значения для национальных интересов Финляндии».

В Международном союзе конькобежцев (ISU) 12 ноября заявили:

«ISU принял к сведению сегодняшнее заявление правительства Финляндии, касающееся въезда российских граждан в страну, а также возможных последствий этих мер для проведения спортивных соревнований, включая чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Тампере (Финляндия). В настоящее время ISU изучает возможные последствия этого решения. ISU считает, что спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов».

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти 16–21 марта 2027 года в Финляндии.

В Финляндии 20–21 ноября также пройдет этап Гран-при по фигурному катанию, на который заявлены семь российских спортсменов в нейтральном статусе. Так, в мужском одиночном разряде числится Евгений Семененко, а среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В программе женского одиночного катания и среди танцевальных пар российских спортсменов не заявлено.

Ранее Галлямов заявил, что у него и его партнерши с визами в Финляндию всё в порядке. Российский тренер по фигурному катанию Егор Закроев, в свою очередь, заверил, что у Чикмарёвой и Янченкова также есть визы для въезда в Финляндию.