Норвегию исключили из молодежного ЧМ по хоккею ради возвращения России по решению спортивного суда. Но Канада отказывается пускать россиян

Возвращение России стало возможным после решения CAS от 30 октября. Суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России, постановив, что IIHF не представила достаточных доказательств того, что соображения безопасности оправдывают дальнейшее отстранение российских сборных. Арбитры решили, что согласно действующим правилам федерации ограничить участие спортсменов определенной национальности можно только при наличии обоснованных угроз безопасности.

IIHF заявила, что не согласна с решением суда, однако обязана его выполнить. Федерация подчеркнула, что возвращение России создает серьезные организационные проблемы, связанные с расписанием матчей, безопасностью участников и проведением уже подготовленных турниров.

Против возвращения России выступили несколько национальных федераций. Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Чехия и Латвия заявили о нежелании играть против российской сборной. Премьер-министр Канады Марк Карни также сообщил, что российские хоккеисты не смогут участвовать в молодежном чемпионате мира на территории страны. Таким образом, несмотря на решение CAS и изменение состава участников, проведение турнира с участием России остается под вопросом.

Российские и беларусские сборные были отстранены от соревнований IIHF после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Решение CAS касается пяти чемпионатов мира 2027 года, включая взрослый мужской турнир, который пройдет в Германии. В его высшем дивизионе должна выступить сборная Украины. Если IIHF применит тот же принцип замены команды с самым низким рейтингом, Украина также может лишиться места в турнире. Однако официального решения по этому вопросу пока нет.