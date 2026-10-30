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Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российских спортсменов на чемпионаты

The Insider
Фото: HHOF-IIHF

Фото: HHOF-IIHF

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить к международным чемпионатам российских хоккеистов. Об этом говорится в пресс-релизе суда. 

Суд удовлетворил апелляцию, поданную российской Федерацией хоккея. Решение касается допуска к турнирам 2027 года — чемпионатов мира по хоккею среди мужчин и женщин, молодежного чемпионата и чемпионатов среди юношей и девушек до 18 лет. 

IIHF уже отреагировала на это решение. В Федерации заявили, что разочарованы тем, что России разрешили немедленно выставить свои команды для соревнований: 

«IIHF не согласна с этим аспектом решения и по-прежнему считает, что принятые ранее меры были необходимы для безопасности всех участников и обеспечения целостности соревнований». 

Там также добавили, что такое решение может иметь практические последствия для соревнований, которые находятся на продвинутом уровне подготовки. Для них потребуется пересмотреть расписания, условия проезда и проживания, а также мер безопасности. Ближайший — молодежный чемпионат мира — начнется 26 декабря в Канаде. Список его участников и расписание уже составлены, и России в нем нет. 

В Федерации, впрочем, подчеркнули, что будут действовать в соответствии с решением суда. В ближайшее время в IIHF в срочном порядке оценят, что нужно сделать для исполнения решения и сколько времени это займет. 

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Публикация:«Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российских спортсменов на чемпионаты»

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