Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российских спортсменов на чемпионаты

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить к международным чемпионатам российских хоккеистов. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Суд удовлетворил апелляцию, поданную российской Федерацией хоккея. Решение касается допуска к турнирам 2027 года — чемпионатов мира по хоккею среди мужчин и женщин, молодежного чемпионата и чемпионатов среди юношей и девушек до 18 лет.

IIHF уже отреагировала на это решение. В Федерации заявили, что разочарованы тем, что России разрешили немедленно выставить свои команды для соревнований:

«IIHF не согласна с этим аспектом решения и по-прежнему считает, что принятые ранее меры были необходимы для безопасности всех участников и обеспечения целостности соревнований».

Там также добавили, что такое решение может иметь практические последствия для соревнований, которые находятся на продвинутом уровне подготовки. Для них потребуется пересмотреть расписания, условия проезда и проживания, а также мер безопасности. Ближайший — молодежный чемпионат мира — начнется 26 декабря в Канаде. Список его участников и расписание уже составлены, и России в нем нет.

В Федерации, впрочем, подчеркнули, что будут действовать в соответствии с решением суда. В ближайшее время в IIHF в срочном порядке оценят, что нужно сделать для исполнения решения и сколько времени это займет.