Канада запретила российским и белорусским хоккеистам участвовать в молодёжном чемпионате мира, несмотря на решение спортивного арбитража

Канада не допустит российскую и белорусскую сборные к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который начнётся 26 декабря в провинции Альберта. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Решение принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил восстановить Россию в международных хоккейных соревнованиях.

«Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасающую войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде. Если вы спрашиваете конкретно о молодёжном чемпионате мира, россиян там не будет», — заявил Карни на пресс-конференции по итогам саммита Содружества наций в Антигуа.

Канадское правительство уточнило, что воспользуется иммиграционными полномочиями, чтобы не допустить въезда российских и белорусских спортсменов и официальных лиц для участия в соревнованиях под национальной символикой. При этом решения о выдаче виз будут приниматься индивидуально, а спортсмены в нейтральном статусе смогут участвовать в международных турнирах на территории страны.

«Эта мера направлена не против российского и белорусского народов. Её цель — не позволить правительствам России и Беларуси использовать международные спортивные соревнования в Канаде в качестве площадок для государственного представительства, придания политической легитимности и пропаганды», — говорится в заявлении правительства.

Европейские сборные отказались играть против России

30 октября Спортивный арбитражный суд постановил, что российские команды должны быть восстановлены в международных хоккейных соревнованиях. Российские сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал решение CAS окончательным и заявил, что российская сторона будет добиваться возвращения сборных на международные турниры, начиная с молодёжного чемпионата мира.

Однако хоккейные федерации Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии и ряда других европейских стран выступили против возвращения России. Норвегия, Дания, Швеция и Чехия также объявили об отказе играть с российской сборной на чемпионате мира 2027 года в Германии.

«Позиция Швеции была и остаётся предельно ясной: в нынешней ситуации Швеция не будет проводить хоккейные матчи против России», — заявила Шведская хоккейная ассоциация.

Федерация хоккея Канады поддержала решение правительства и сообщила, что обсудит дальнейшие действия на заседании совета директоров. Посол России в Канаде Олег Степанов раскритиковал решение Оттавы, обвинив канадские власти в политизации спорта. По его словам, запрет на участие российских и белорусских хоккеистов позволяет Канаде избавиться от сильных соперников ещё до начала соревнований.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по начало января в Эдмонтоне и Ред-Дире. В турнире должны участвовать десять сборных, включая Канаду, США, Швецию, Финляндию и Чехию.