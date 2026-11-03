Сборные Норвегии и Финляндии по хоккею отказались играть с Россией на чемпионате мира в 2027 году. Ранее CAS допустил россиян к турниру

Финская сборная не станет играть против России до тех пор, пока продолжается война в Украине, заявил глава Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен. «Наша позиция такова: Финляндия не будет играть против России», — приводит его слова финское издание Yle. Таким образом федерация отреагировала на допуск российской сборной к международным турнирам, включая чемпионат мира 2027 года, который должен пройти в Германии в мае. Финская сборная — действующий чемпион мира по хоккею.

Норвегия также объявила, что ее сборная не будет играть с российской командой на ЧМ-2027. «Об этом решении было сообщено IIHF в понедельник, 2 ноября. Остальные матчи Норвегии на групповом этапе пройдут согласно расписанию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации хоккея Норвегии 3 ноября.

«Наша позиция остается неизменной: Россия должна быть исключена из всех международных чемпионатов до тех пор, пока продолжается война в Украине. В то же время это решение продиктовано нашей ответственностью за обеспечение безопасности и благополучия игроков, сотрудников команды и их семей. По нашей оценке, проведение матча против России в нынешних условиях может подвергнуть наших игроков и сотрудников команды серьезным рискам в отношении безопасности».

Финны призывают другие страны, в первую очередь скандинавские, присоединиться к бойкоту. Если сразу несколько сборных откажутся играть против России, проведение турниров с ее участием станет невозможным, отмечает Yle. Последний раз сборные Финляндии и России по хоккею встречались на Зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года. Тогда финны обыграли россиян в финале, заслужив золотые медали.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить к международным чемпионатам российских хоккеистов. Суд удовлетворил апелляцию, поданную Федерацией хоккея России. Решение касается допуска к турнирам 2027 года — чемпионатам мира по хоккею среди мужчин и женщин, молодежному чемпионату и чемпионатам среди юношей и девушек до 18 лет.

IIHF в своем заявлении сообщила, что подчинится решению CAS, хотя и не согласна с ним, поскольку «принятые ею ранее меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников». Кроме того, IIHF указала, что подготовка к соревнованиям давно началась и изменение состава участников потребует серьезных изменений в расписании, логистике и так далее.

Позднее недовольство решением CAS выразили в правительстве ФРГ, пообещав обсудить с Федерацией хоккея Германии «возможные последствия». Глава немецкой федерации Франк Лутц заявил, что Германия может вообще отказаться от проведения чемпионата мира.

Шведская мебельная компания AJ Products, которая была спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1989 года, заявила, что отказывается поддерживать турнир в будущем году из-за допуска России.