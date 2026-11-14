Зеленский: США впервые спросили Украину о готовности выйти из Донбасса в обмен на вступление в НАТО

Представители США на переговорах впервые спросили Украину, готова ли она на отвод своих войск из неоккупированной Россией части Донбасса в обмен на членство в НАТО. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского.

На встрече с журналистами Зеленский заявил:

«Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы поставили вопрос: „А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?“ Это было впервые. Мы обсуждаем с партнерами целостный пакет безопасности, который нам могут предложить во время переговоров: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильная украинская армия — а это соответствующее количество военных, оружие, финансовая поддержка на определенное время — и Prosperity Plan, то есть План восстановления, подкрепленный деньгами с четкими источниками».

По словам Зеленского, если такое предложение поступит всерьез, то он вынесет этот вопрос на общественное рассмотрение.

Кроме того, украинский лидер заверил, что Киев не согласится на закрепление нейтрального статуса в Конституции, как того требует президент России Владимир Путин. Он подчеркнул:

«Если Путин предполагает, что у Украины будет зафиксирована нейтральность, то этого не будет. Мы ведь сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно? Если они предполагают, что мы не будем в ЕС, то действительно — мы будем, это звучит на всех уровнях. Пока Украина не является членом ни одного из союзов. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет».

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Украина не вступит в НАТО. В частности, год назад в интервью Politico глава Белого дома отметил:

«Еще задолго до Путина существовало понимание, что Украина не вступит в НАТО. Справедливости ради, это было задолго до Путина. А потом они начали настаивать… Знаете, когда Зеленский только пришел к власти и впервые встретился с Путиным, он сказал: „Я хочу две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы собираемся стать членом НАТО“. И, кстати, сказал он это далеко не в самой вежливой форме».

В октябре президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей начатой Россией полномасштабной войны.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия в ходе переговоров о прекращении войны в Украине расширила свои условия и теперь требует не только уступок от Киева, но и ограничений для НАТО.