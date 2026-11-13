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ЕС согласовал список стран, которые представят европейскую делегацию на будущих переговорах о завершении войны в Украине

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Страны Евросоюза согласовали представителей европейской делегации на предстоящих переговорах о мире в Украине. В нее войдут чиновники из пяти стран. 

Создание делегации подтвердил председатель Европейского совета Антонио Коста. Ранее о ней со ссылкой на источники писала газета Politico. 

Делегаты будут из пяти стран — так называемой Группы Е5, которая объединила Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу. Присутствовать будут также представители институтов ЕС. 

«Европа должна говорить единым, ясным голосом во всех дискуссиях, формирующих будущее Украины и нашего континента. В конечном счете это командная работа. <...> Нет никакого противоречия между тем, чтобы говорить единым голосом по Украине, и тем, чтобы быть представленным за столом переговоров пятью странами ЕС, к которым присоединились институты ЕС», — цитируют Косту СМИ.

Решение было принято на прошедшей в пятницу, 13 ноября, неформальной встрече лидеров стран ЕС в Дублине. Имена конкретных кандидатов на места переговорщиков, впрочем, пока неизвестны. Агентство Bloomberg пишет, что это будут советники по национальной безопасности. На прошедшие на этой неделе переговоры в Абу-Даби уже прилетал, например, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер. 

Что же касается институтов, то на переговорах в Абу-Даби присутствовали представители НАТО, Еврокомиссии и Евросовета. Вероятно, представители этих институтов будут на переговорах и в дальнейшем. 

Члены европейской делегации примут участие во всех будущих переговорах на техническом уровне, говорят собеседники Bloomberg. Лидера переговорной группы, который мог бы представить ее на более высоком уровне, пока нет. Как отмечает агентство, следующий раунд переговоров ожидается перед предстоящей встречей «Большой двадцатки», которая пройдет в середине декабря.

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Публикация:«ЕС согласовал список стран, которые представят европейскую делегацию на будущих переговорах о завершении войны в Украине»

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