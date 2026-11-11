Россия и Украина договорились в Абу-Даби о крупном обмене пленными. Мединский пообещал, что Россия «вернет каждую пядь нашей земли»

Россия и Украина по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби при посредничестве США договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Об этом 11 ноября журналистам сообщил глава российской делегации, помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

Во второй день встреча длилась менее двух часов, тогда как в первый заняла около 4,5 часа. Обе сессии прошли за закрытыми дверями, без прессы.

На вопрос, обсуждалась ли территориальная тема, Мединский ответил, что «каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе» (в реальности имеются в виду территории за пределами международно признанных границ РФ, поскольку никакие российские территории не находятся сейчас под оккупацией и не были аннексированы). Европейские газеты, которые пишут, что Киев отвергает эту тему, могут, по его словам, и дальше «жить в мире своих иллюзий».

Центральной темой встречи Мединский назвал будущее системы безопасности в Европе. Он заявил, что война в Украине показала ее неработоспособность, а «лечить» ее нужно целиком. Россия, по его словам, считает правильным обсуждать, какой будет безопасность после окончания конфликта, а новая система должна быть «справедливой» и не вредить другим странам. Подробности встречи Мединский раскрывать отказался, сославшись на то, что детали не обсуждаются до итоговой договоренности. Он также сказал, что в Абу-Даби прошла сверка позиций России и США по урегулированию, «в чем-то позиции сошлись, а в чем-то — нет».

Американских посланников Мединский поблагодарил за «искренность» и «эффективность» и посоветовал европейцам поучиться у них «реализму». С европейскими представителями, которые тоже находились в Абу-Даби, российская делегация, по его словам, не общалась, а их статус ему неясен. Мединский обвинил европейские страны в том, что они якобы способствуют гибели мирных жителей и занимаются «групповым обманом» украинцев, а мирных предложений от них не поступало ни одного. Он сказал:

«Как только у европейцев проснется совесть, тогда они могут стать участниками переговоров».

Кроме того, он поблагодарил власти ОАЭ за организацию встречи.

Американскую сторону представляли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Последний выступил перед журналистами вместе с Уиткоффом и главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Он подтвердил договоренность о «крупнейшем гуманитарном освобождении пленных» и уточнил, что окончательные цифры согласуют 12 ноября. В тот же день Кушнер и Уиткофф полетят в Москву на встречу с Путиным. Кушнер сказал, что видит в ней «некоторые возможности». После Москвы посланники отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.

После трехсторонней встречи украинские переговорщики провели консультации с европейцами. В СВР Украины сообщили, что сейчас готовится совместное с европейской стороной заявление. Помимо главы СВР Рустема Умерова, в украинскую делегацию входили глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В российскую делегацию, помимо Мединского, входили замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также представители Генштаба.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая во время второго дня переговоров, отказался оценивать их ход до подведения итогов делегацией. Он подтвердил, что контактов с европейцами в Абу-Даби у российской стороны не было и они не планировались, а Путину о ходе встреч докладывают постоянно.

Накануне Зеленский, выступая в Дании, рассказал, что в первый день стороны обсуждали обмен по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500» и что с этой повесткой американцы поедут в Россию. По его словам, во второй день делегации должны были подробнее обсудить деэскалацию, энергетику, ситуацию в Черном море, обмен пленными и, если получится, встречу лидеров трех стран. Зеленский также сообщил, что россияне поднимали территориальный вопрос, и выразил надежду, что до конца ноября Европа определит своего представителя на переговорах. По данным Politico, территориальный вопрос должен был стать одной из ключевых тем второго дня. Источники РБК-Украина называли также прекращение огня, энергетику и безопасность в Черном море. Bloomberg писал, что европейские чиновники в Абу-Даби присоединятся к переговорам лишь в случае значительного прогресса.

Первый день переговоров прошел 10 ноября. Источник «Украинской правды» в украинской делегации рассказывал, что стороны обсуждали гарантии безопасности, требования России и послевоенное будущее Украины. Зеленский назвал трехстороннюю встречу «конструктивной и достаточно содержательной». Госсекретарь США Марко Рубио оценил ее как продуктивную, но предупредил, что быстрого соглашения ждать не стоит. Перед началом встречи представители Украины, США, ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании и НАТО выпустили совместное заявление. В нем говорится, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и предусматривать надежные гарантии ее безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что более широкие переговоры о безопасности возможны только после прекращения огня. В ночь перед вторым днем Россия и Украина обвинили друг друга в новых атаках.

Россия, Украина и США возобновили трехсторонние переговоры после почти девятимесячного перерыва. Предыдущие раунды прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, а также в Женеве 17–18 февраля. Перед ноябрьской встречей Уиткофф говорил, что стороны обсудят послевоенные договоренности в сфере безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к завершению войны.