В Абу-Даби начинаются трехсторонние переговоры России, Украины и США. Главной темой станут гарантии безопасности

Переговоры продлятся два дня, 10 и 11 ноября. По данным газеты Politico, первый день посвятят вопросу гарантий безопасности для Украины и потенциальному изменению архитектуры безопасности в Европе. То же самое — новую систему безопасности в Европе — называет главной темой переговоров и источник российского «Интерфакса».

Во второй день стороны затронут территориальные вопросы — например, где должны быть проведены границы после завершения конфликта. По данным агентства Reuters, в территориальном вопросе обе стороны непреклонны, хотя в частном порядке отдельные их представители показывали «некоторую гибкость».

Ранее американский переговорщик Стив Уиткофф также называл среди тем, которые планируют затронуть, проблемы деэскалации, гуманитарные вопросы и следующие шаги к миру.