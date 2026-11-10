В Абу-Даби начинаются трехсторонние переговоры России, Украины и США. Главной темой станут гарантии безопасности

В Абу-Даби во вторник, 10 ноября, начинаются переговоры с участием России, Украины и США. По данным госагентств, они стартуют в 10:50 по московскому времени. Вот что о них известно.
Главные темы
Переговоры продлятся два дня, 10 и 11 ноября. По данным газеты Politico, первый день посвятят вопросу гарантий безопасности для Украины и потенциальному изменению архитектуры безопасности в Европе. То же самое — новую систему безопасности в Европе — называет главной темой переговоров и источник российского «Интерфакса».
Во второй день стороны затронут территориальные вопросы — например, где должны быть проведены границы после завершения конфликта. По данным агентства Reuters, в территориальном вопросе обе стороны непреклонны, хотя в частном порядке отдельные их представители показывали «некоторую гибкость».
Ранее американский переговорщик Стив Уиткофф также называл среди тем, которые планируют затронуть, проблемы деэскалации, гуманитарные вопросы и следующие шаги к миру.
Чего ожидают от встречи?
В разговоре с Politico американские чиновники в непубличном порядке, впрочем, отмечали, что не ожидают особых прорывов в урегулировании конфликта на этой неделе. Цель встречи — «сохранить набранный в последние недели темп, а не добиться окончательного прекращения огня».
Похожую позицию уже высказали в Европе и Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас накануне заявила, что не видит со стороны России особого стремления к миру. По ее словам, в Европе беспокоятся, что Москва хочет пересмотреть архитектуру безопасности в ЕС — тем более без участия европейских делегатов. Участники украинской делегации в разговоре со СМИ тоже заявили, что их ожидания от первого дня минимальны. Есть надежда, например, на то, что после переговоров начнутся новые обмены пленными.
Президент США Дональд Трамп придерживается совершенно противоположного мнения. В понедельник он заявил, что в Вашингтоне видят «очень сильную тенденцию» к прекращению войны России на Украине и что обе стороны устали от войны.
Участники переговоров
Состав российской делегации публикует RT:
- помощник президента Владимир Мединский,
- два заместителя главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков,
- начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков,
- начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков,
- замначальника оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Новыми лицами стали Рябков и Комков. В состав переговорной группы прошлогодней встречи они не входили. Мединский, как и ранее, возглавляет российскую делегацию.
От украинской стороны делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорной группе также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Американской группой будут руководить уже известные переговорщики Трампа: его спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Делегация от Европы
Участие европейской делегации до последнего неясно. Москва настаивала на формате трехсторонней встречи с участием лишь Киева и Вашингтона, однако ранее стало известно, что своих представителей отправляют в Абу-Даби Париж и Берлин. Politico в то же время пишет, что американские делегаты будут добиваться прямого участия Европы за столом переговоров и надавят для этого на Россию.
Сейчас Германию в Абу-Даби будет представлять советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн. Также в ОАЭ прилетели советники по вопросам безопасности из Великобритании, представители Италии, НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета. По словам главы украинской делегации Умерова, Украина проведет с ними отдельные координационные встречи.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в середине февраля в Женеве и не принес прогресса в урегулировании войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.