Германия вслед за Францией отправляет представителя на переговоры в Абу-Даби. Россия настаивает на трехсторонней встрече с США и Украиной

Германия отправляет своего представителя в Абу-Даби, где 10–11 ноября должны состояться переговоры России, Украины и США по урегулированию войны. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ. Ранее глава МИД Франции Жан Ноэль Барро сообщил, что Париж также посылает своего представителя на встречу в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы запланирована в ОАЭ исключительно трехсторонняя встреча с США и Украиной.

В пресс-службе правительства ФРГ рассказали «Укринформ»:

«Германию в Абу-Даби будет представлять советник федерального канцлера [Фридриха Мерца] по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер».

В Берлине подчеркнули, что работа Зауттера будет проходить в тесной координации с партнерами, включая США, Францию, Британию, ЕС и НАТО.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж также будет представлен на переговорах в Абу-Даби. Он отметил, что «Франция донесет голос Европы, которой это касается в первую очередь».

Дмитрий Песков 9 ноября заверил, что контактов с представителями европейских стран в Абу-Даби не планируется. Он подчеркнул:

«То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов.

Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в середине февраля в Женеве и не принес прогресса в урегулировании войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Россия, в частности, требует полного вывода украинских войск из Донецкой области. Украина на это не соглашается, считая, что такой шаг сделает страну уязвимой для новых российских атак.

Накануне встречи Россия усилила удары по украинской энергосистеме. В Днепропетровской области в воскресенье без света остались более 600 тысяч жителей. Воскресные атаки повредили важные энергообъекты. Владимир Зеленский заявил, что именно так Россия «готовит» переговоры, которые остановились после начала войны США с Ираном в феврале.

Дату встречи 3 ноября объявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Европейцев на переговоры не приглашали. Помощник Путина Юрий Ушаков 28 октября заявлял, что они могут прилететь в Абу-Даби, «если купят билеты», однако звать их за стол переговоров «никто не собирается».