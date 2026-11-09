Франция примет участие в переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, которые пройдут 10–11 ноября, — глава МИД Жан-Ноэль Барро

Франция будет участвовать в трехсторонних переговорах России, Украины и США, назначенных на 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом в воскресенье, 8 ноября, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире RTL. По его словам, европейцы будут на встрече «хорошо представлены».

Барро уточнил, что пока не может назвать, кто именно поедет на переговоры от Франции. Он также отметил, что в последние недели европейцы дали понять американскому посреднику, что ни одно обсуждение будущего континента не может обойтись без учета их ожиданий и требований. Министр сказал:

«Франция донесет голос Европы, которой это касается в первую очередь».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в середине февраля в Женеве и не принес прогресса в урегулировании войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Россия, в частности, требует полного вывода украинских войск из Донецкой области. Украина на это не соглашается, считая, что такой шаг сделает страну уязвимой для новых российских атак.

Накануне встречи Россия усилила удары по украинской энергосистеме. В Днепропетровской области в воскресенье без света остались более 600 тысяч жителей. Воскресные атаки повредили важные энергообъекты. Владимир Зеленский заявил, что именно так Россия «готовит» переговоры, которые остановились после начала войны на Ближнем Востоке в феврале.

Дату встречи 3 ноября объявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Европейцев на переговоры не приглашали. Помощник Путина Юрий Ушаков 28 октября заявлял, что они могут прилететь в Абу-Даби, «если купят билеты», однако звать их за стол переговоров «никто не собирается».