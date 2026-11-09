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Трамп сказал, что Украина будет «другой формы», пожаловался на «неуважение к России» и заявил, что не знает, кто ограничил скорость Starlink

The Insider
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Президент США Дональд Трамп в интервью программе 60 Minutes пообещал скорое завершение войны в Украине и заявил, что единственной причиной этого станут его усилия. Трамп сказал:

«Я думаю, мы это сделаем и это произойдет, а у Украины в итоге будет немного другая форма».

Главным препятствием к миру Трамп назвал взаимную ненависть Владимира Зеленского и Владимира Путина. Когда журналист Росс Даутэт заметил, что чувства украинского президента объяснимы, ведь Россия напала на его страну, Трамп сослался на «большое неуважение» к России на первой встрече лидеров. Ответить, кому он доверяет больше, Путину или Зеленскому, он отказался, сказав, что ладит с обоими.

Трамп также заявил, что не знает, кто ограничил скорость Starlink в Украине. В середине октября без предупреждения замедлили работу военной версии сервиса Starshield, из-за чего ВСУ не могли перехватывать российские реактивные дроны. Позже связь восстановили, но ответственность за сбой никто не взял. Трамп сказал:

«Это был не я. Возможно, её снизили. Я даже не знаю».

Президент США настаивал, что никто не был так жёсток к России, как он. На вопрос о недавнем смягчении санкций против российской нефти он ответил, что лишь позволил Москве поставлять дизель на мировой рынок. Трамп также раскритиковал военную помощь Украине при Джо Байдене, заявив, что США «ничего за это не получили».

По словам Трампа, стороны очень близки к сделке. Трехсторонние переговоры США, Украины и России пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября после почти девятимесячного перерыва. Дату объявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, Кремль ее подтвердил. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

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Публикация:«Трамп сказал, что Украина будет «другой формы», пожаловался на «неуважение к России» и заявил, что не знает, кто ограничил скорость Starlink»

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