Путин заговорил о «вечном мире» и предложил Европе выбрать между миром и войной. Главное о встрече в Кремле

- 1.Путин пригрозил возобновлением войны из-за европейских войск
- 2.Москва отвергает «серые зоны» и настаивает на своих территориальных требованиях
- 3.США добиваются участия Европы в переговорах
- 4.Путин предложил новую гуманитарную операцию в Константиновке
- 5.Уиткофф объявил о прогрессе и анонсировал новый раунд переговоров с участием Европы
Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле пригрозил возобновлением войны, если после мирного соглашения в Украине разместят европейские войска. Он также отверг идею создания «серых зон» на спорных территориях и подтвердил, что Москва считает линией разграничения государственную границу России с учетом аннексированных украинских регионов. Американские представители, в свою очередь, предложили расширить переговоры за счет европейских стран. Встреча продолжалась около двух часов, однако о новых договоренностях по прекращению войны стороны не сообщили.
Кремль
Переговоры состоялись после двухдневной встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби, завершившейся 11 ноября. Там стороны договорились о подготовке крупного обмена военнопленными, но не смогли преодолеть разногласия по территориальным вопросам и гарантиям безопасности. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить достигнутые результаты и дальнейшие шаги по урегулированию войны.
Путин пригрозил возобновлением войны из-за европейских войск
Среди тем встречи — возможное размещение европейских военнослужащих в Украине после прекращения боевых действий. Путин назвал такой сценарий абсолютно неприемлемым для Москвы и предупредил, что иностранные подразделения станут законными целями российских войск:
«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится».
Речь идет об одном из возможных механизмов гарантий безопасности для Украины. Франция и Великобритания ранее предложили создать многонациональный контингент, который мог бы находиться на украинской территории после прекращения огня, помогать восстанавливать вооруженные силы страны и сдерживать новое российское нападение. В ноябре десять европейских государств начали подготовку совместных учений с участием 2800 военнослужащих в Польше, чтобы отработать действия в рамках такой миссии. Но решение о размещении контингента пока не принято. Его состав, полномочия и условия применения силы остаются предметом обсуждения. Российские власти последовательно выступают против присутствия иностранных войск в Украине.
Москва отвергает «серые зоны» и настаивает на своих территориальных требованиях
Путин также высказался против создания так называемых серых зон. Он утверждает, что подобные договоренности неизбежно приведут к новым спорам, поскольку каждая сторона будет по-своему понимать границы таких территорий:
«Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь — вы, здесь — мы».
Российские власти считают частью своей территории Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, об аннексии которых Москва объявила осенью 2022 года. Россия до сих пор не контролирует их полностью.
Накануне глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Россия намерена вернуть «каждую пядь нашей земли». Украина отказывается передавать РФ подконтрольные Киеву территории Донбасса, на чем настаивает Москва. Именно территориальный вопрос американский переговорщик Джаред Кушнер ранее назвал одним из наиболее сложных препятствий для заключения соглашения.
США добиваются участия Европы в переговорах
Еще одной темой встречи стало возможное расширение переговорного формата. Кушнер сообщил, что американские представители намерены добиться согласия Путина на участие европейских государств в дальнейших переговорах. Во время встречи Путин сказал, что Россия никогда не выступала против диалога с европейскими странами. Одновременно он предложил американским переговорщикам убедить европейских лидеров определиться, хотят они мира или войны. По утверждению Путина, президент США Дональд Трамп предлагает договориться о новой системе европейской безопасности, однако Европа отказывается от этого предложения.
Европейские государства уже участвуют в консультациях с Вашингтоном и Киевом. 10 ноября представители Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили готовность продолжать переговоры о послевоенной безопасности. Они подчеркнули, что будущие договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, а НАТО должно сохранить центральную роль в европейской системе коллективной обороны.
Сами европейские представители не участвовали в трехсторонних переговорах с Россией в Абу-Даби, хотя проводили отдельные консультации с американской и украинской делегациями. Российская делегация отказалась встречаться с представителями европейских стран и НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что завершение войны без участия Европы было бы несправедливым и невозможным, поскольку последствия конфликта затрагивают безопасность всего континента.
Путин предложил новую гуманитарную операцию в Константиновке
Отдельно Путин предложил провести совместную гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области по примеру операции в Олешках Херсонской области, где стороны ранее договорились о временном прекращении огня для эвакуации гражданских. По словам российского президента, для разминирования территории потребуется пять суток.
Путин утверждает, что Константиновка находится под контролем российских войск, но предложил Украине обеспечить безопасность миссии со своей стороны, если Киев считает город подконтрольным себе. Он также предложил поручить организацию операции уполномоченным по правам человека двух стран.
При этом Россия объявила о захвате Константиновки еще 3 июля, хотя бои за город продолжаются. Утром 12 ноября украинский Генштаб сообщил о 14 российских атаках на константиновском направлении за предыдущие сутки.
Уиткофф объявил о прогрессе и анонсировал новый раунд переговоров с участием Европы
По итогам встречи с Путиным Стив Уиткофф сообщил CNN о достигнутом прогрессе и согласовании нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США. По его словам, к следующим консультациям присоединятся представители европейских стран. Джаред Кушнер назвал обсуждения с Путиным обстоятельными и подробными и выразил надежду, что они станут основой для дальнейших многосторонних переговоров.
Встреча в Кремле стала продолжением переговоров России, Украины и США, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби. Это были первые прямые контакты Москвы и Киева при американском посредничестве за девять месяцев.
Главным публично известным результатом переговоров в ОАЭ стала договоренность о крупном обмене военнопленными. Его точные масштабы и сроки стороны еще не объявили. Кушнер назвал возможный обмен крупнейшим за время полномасштабной войны и признал, что между участниками сохраняется серьезный дефицит доверия. Американские представители сообщили, что на переговорах удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, однако территориальные разногласия сохраняются. После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин, где намерены обсудить результаты переговоров с Зеленским.