Путин заговорил о «вечном мире» и предложил Европе выбрать между миром и войной. Главное о встрече в Кремле

Среди тем встречи — возможное размещение европейских военнослужащих в Украине после прекращения боевых действий. Путин назвал такой сценарий абсолютно неприемлемым для Москвы и предупредил, что иностранные подразделения станут законными целями российских войск:

«Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится».

Речь идет об одном из возможных механизмов гарантий безопасности для Украины. Франция и Великобритания ранее предложили создать многонациональный контингент, который мог бы находиться на украинской территории после прекращения огня, помогать восстанавливать вооруженные силы страны и сдерживать новое российское нападение. В ноябре десять европейских государств начали подготовку совместных учений с участием 2800 военнослужащих в Польше, чтобы отработать действия в рамках такой миссии. Но решение о размещении контингента пока не принято. Его состав, полномочия и условия применения силы остаются предметом обсуждения. Российские власти последовательно выступают против присутствия иностранных войск в Украине.