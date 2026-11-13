Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,98 ₽ растёт

EUR

92,33 ₽ падает

BRENT

$95,89 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

489

 

 

 

 

 

Новости

Россия расширяет свои требования: речь уже не только об Украине, но и о сокращении присутствия НАТО в Европе — министр обороны Финляндии

The Insider
Антти Хяккянен. Фото: AP

Антти Хяккянен. Фото: AP

Россия в ходе переговоров о прекращении войны в Украине выдвинула требования, включающие выход Финляндии из НАТО и запрет на размещение военных баз альянса в странах Балтии, — утверждает немецкий таблоид Bild в публикации 13 ноября. Как пишет финское издание Yle, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с журналистами заявил, что Россия расширяет свои требования, проверяя, в какой степени США и ЕС готовы уступать.

«Россия, скорее, расширяет свои требования: теперь речь идет не только о войне в Украине, но и об ограничениях для НАТО и его отступлении. Россия использует такой психологический подход уже много лет. В этом нет ничего нового» (цитата по русскоязычной версии статьи Yle).

Хяккянен не возлагает больших надежд на переговоры в Абу-Даби, которые проходили в трехстороннем формате (Россия, Украина, США) 10–11 ноября. По мнению финского министра, главный посыл Запада на переговорах должен заключаться в том, что результатом войны для России будут лишь потери. Только так можно заставить Москву вести переговоры всерьез, полагает Хяккянен.

«Совершенно очевидно, что решения о членстве Финляндии в НАТО принимают сама Финляндия и альянс», — заявила, в свою очередь, глава финского МИД Элина Валтонен.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО: «Мне неизвестно об этом. Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно» (цитата по «Интерфаксу»).

Хельсинки подали заявку на вступление в НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, в результате чего протяженность сухопутной границы РФ со странами НАТО увеличилась вдвое.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Россия расширяет свои требования: речь уже не только об Украине, но и о сокращении присутствия НАТО в Европе — министр обороны Финляндии»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах
  5. Драка за кормушку. Аресты региональных чиновников участились в разы — это симптом передела собственности

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте