Россия расширяет свои требования: речь уже не только об Украине, но и о сокращении присутствия НАТО в Европе — министр обороны Финляндии

Россия в ходе переговоров о прекращении войны в Украине выдвинула требования, включающие выход Финляндии из НАТО и запрет на размещение военных баз альянса в странах Балтии, — утверждает немецкий таблоид Bild в публикации 13 ноября. Как пишет финское издание Yle, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с журналистами заявил, что Россия расширяет свои требования, проверяя, в какой степени США и ЕС готовы уступать.

«Россия, скорее, расширяет свои требования: теперь речь идет не только о войне в Украине, но и об ограничениях для НАТО и его отступлении. Россия использует такой психологический подход уже много лет. В этом нет ничего нового» (цитата по русскоязычной версии статьи Yle).

Хяккянен не возлагает больших надежд на переговоры в Абу-Даби, которые проходили в трехстороннем формате (Россия, Украина, США) 10–11 ноября. По мнению финского министра, главный посыл Запада на переговорах должен заключаться в том, что результатом войны для России будут лишь потери. Только так можно заставить Москву вести переговоры всерьез, полагает Хяккянен.

«Совершенно очевидно, что решения о членстве Финляндии в НАТО принимают сама Финляндия и альянс», — заявила, в свою очередь, глава финского МИД Элина Валтонен.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не выдвигала требований о выходе Финляндии из НАТО: «Мне неизвестно об этом. Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно» (цитата по «Интерфаксу»).

Хельсинки подали заявку на вступление в НАТО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, в результате чего протяженность сухопутной границы РФ со странами НАТО увеличилась вдвое.