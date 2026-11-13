Джаред Кушнер анонсировал крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной. Перед этим переговорщики от США встретились с Путиным и Зеленским

Между Россией и Украиной готовится крупнейший обмен пленными с начала полномасштабной войны. Об этом в Twitter (X) написал переговорщик со стороны США, зять американского президента Джаред Кушнер. По его словам, речь идет о воссоединении тысяч людей с их семьями. Заявление прозвучало после встреч Кушнера и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа с президентами России и Украины.

Кушнер заявил:

«Завершились три дня интенсивной дипломатии, направленной на завершение ужасной войны между Россией и Украиной. После подробных трехсторонних переговоров с российской и украинской делегациями в Абу-Даби мы направились в Москву для прямого диалога с президентом Путиным, а затем — в Дублин для встречи с президентом Зеленским. День завершился консультациями с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши. Среди прочего работаем над крупнейшим с начала войны обменом пленными, который потенциально воссоединит тысячи людей с их семьями. Жизнь многих людей была разрушена этой войной, и мы надеемся, что обе стороны проявят необходимую добрую волю и серьезность для завершения этого важного шага».

До этого Уиткофф 12 ноября после встречи с Путиным в Москве также анонсировал крупнейший обмен пленными. Он заявил:

«Русские сейчас согласились на крупнейший в истории [этой войны] обмен пленными. Это произойдет в ближайшее время».

Президент Украины Владимир Зеленский после контактов с Кушнером и Уиткоффом в Дублине также рассказал о подготовке масштабного обмена пленными. По его словам, «американская сторона вслед за Россией подтвердила, что мы обменяемся военнопленными». 10 ноября украинский лидер отмечал, что на переговорах с РФ в Абу-Даби обсуждался возможный обмен пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Последний раунд обмена пленными между Россией и Украиной состоялся 23 октября. Стороны провели его по формуле «270 на 270».