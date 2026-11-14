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Польша отказалась выделять деньги на новые закупки американского оружия для Украины. Премьер Туск сослался на дефицит бюджета

The Insider
Фото: PAP / Radek Pietruszka

Фото: PAP / Radek Pietruszka

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава приостанавливает внесение взносов в программу PURL, с помощью которой союзники и партнеры по НАТО оплачивают поставки Украине оружия США. Об этом сообщает Rzeczpospolita. Глава польского правительства объяснил такое решение дефицитом бюджета республики.

После саммита ЕС в Дублине Дональд Туск заявил:

«Я сообщил генеральному секретарю [НАТО Марку Рютте], что в настоящее время мы не будем выделять никаких дополнительных средств на проект PURL, в рамках которого на европейские деньги закупается американское оружие для Украины, поскольку мы и без того тратим очень большие суммы на собственное вооружение.

Мы оказывали и продолжаем оказывать Украине действительно очень серьезную помощь. Но у нас высокий бюджетный дефицит, мы много расходуем на оборону. Поэтому я сообщил, что, учитывая наши финансовые возможности, Польша определенно не будет выделять дополнительные деньги, поскольку у нас есть расходы, связанные с обеспечением собственной безопасности, и эти расходы — одни из самых высоких в Европе».

В июле 2026 года Минобороны Украины сообщало, что через PURL страна, например, получала 95% всех ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. На тот момент в механизме участвовали 29 стран, из которых больше всего денег выделила Норвегия ($1,36 млрд). На втором месте были Нидерланды ($1,1 млрд), а на третьем — Германия ($900 млн). Общая сумма выделенных союзниками средств на закупки через PURL на тот момент составляла $6,7 млрд.

В том же выступлении Туск заявил, что президент России Владимир Путин не настроен ни на прекращение огня, ни на мирное соглашение. Он подчеркнул:

«У меня нет иллюзий. Путин хочет покончить с Украиной этой зимой».

Польский премьер также отметил роль Варшавы в согласовании представителей европейской делегации на предстоящих переговорах о мире в Украине, в которую войдут чиновники из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Комментируя необходимость участия в переговорах представителей Евросоюза, он заверил:

«Мы не будем в безопасности, если Украина падет».

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Публикация:«Польша отказалась выделять деньги на новые закупки американского оружия для Украины. Премьер Туск сослался на дефицит бюджета»

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