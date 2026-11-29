В исправительной колонии № 17 в Мурманске утром 28 ноября умер 56-летний крымскотатарский политзаключенный Джеббар Бекиров, приговоренный к 17 годам лишения свободы по делу о причастности к исламской партии «Хизб ут-Тахрир». О его смерти сообщил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, дату смерти уточнил журналист Антон Наумлюк. Причина смерти неизвестна. По подсчетам The Insider, Бекиров стал как минимум 13-м политзаключенным, умершим в российском заключении с начала 2026 года.
Бекирова задержали 17 августа 2021 года после массовых обысков в домах крымских татар. Он жил в Севастополе, работал поваром и участвовал в деятельности правозащитного объединения «Крымская солидарность». 31 мая 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Бекирова признали виновным в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Еще трое крымских татар, проходивших по тому же делу, получили по 12 лет заключения.
В своем последнем слове в суде 23 мая 2023 года Бекиров отверг предъявленные ему обвинения и назвал уголовное преследование крымских мусульман продолжением многовековой политики репрессий против крымскотатарского народа:
«Крымские татары-мусульмане — не террористы и не были ими никогда. Это неоднократно уже говорилось до меня, и я также повторюсь. Сегодня чтение религиозной литературы, хотя бы даже запрещенной, обсуждение политических реалий и проблем у себя дома на кухне преподносят как „терроризм“ в его якобы скрытом виде, приговаривая за это к немыслимым срокам заключения!»
Партия «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической в России в 2003 году, однако она не входит в списки террористических организаций США и Евросоюза и легально действует в Украине. В ряде стран деятельность партии запрещена из-за ее радикальной идеологии, однако ни об одном теракте, совершенном от имени «Хизб ут-Тахрир», неизвестно. В России основанием для уголовного преследования ее предполагаемых участников зачастую становятся хранение религиозной литературы, встречи верующих и обсуждение религиозных вопросов.
Дела о причастности к «Хизб ут-Тахрир» представляют собой одну из самых масштабных кампаний политически мотивированного уголовного преследования в России. Согласно докладу, опубликованному «Антивоенным комитетом» в июне 2026 года, в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга были внесены как минимум 415 фигурантов таких дел. По масштабам среди религиозных преследований эта кампания уступает преследованию свидетелей Иеговы, 601 из которых на момент исследования находился в перечне Росфинмониторинга.
Ранее с начала 2026 года в российских местах лишения свободы, по подсчетам The Insider, умерли как минимум 12 политзаключенных:
- Роман Сидоркин, 52 года — умер 9 января в тюремной больнице в Саратове от пневмонии. Был осужден на 17 лет по делу о госизмене.
- Олег Тырышкин, 64 года — умер 4 февраля после сердечного приступа. Был осужден на 2 года за комментарий о гибели Ахмата Кадырова.
- Александр Доценко, 65 лет — умер 19 февраля после обширного инфаркта. Был осужден на 3 года за антивоенные листовки.
- Владимир Осипов, 56 лет — умер 18 марта в СИЗО Ухты от инфаркта. Был осужден на 6,5 года за публикации в соцсетях о российской армии и Путине.
- Андрей Акузин, 53 года — погиб 8 апреля в СИЗО, спустя 6 дней после задержания за комментарий в интернете. По официальной версии, покончил с собой.
- Веган Христолюб Божий, 43 года — погиб 17 апреля в колонии в Воронеже. Был осужден на 3 года за видеоролики с критикой войны, советской армии и ислама. Родственники не поверили в официальную версию самоубийства.
- Владимир Яроцкий, 41 год — погиб в ночь на 7 мая в колонии в Краснодарском крае. Был осужден на 5,5 года за антивоенные публикации. По официальной версии, покончил с собой.
- Николай Попов, 44 года — умер 7 июля в заключении. Обвинялся в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. Причина смерти неизвестна.
- Ибрагим Куджанов, 52 года — о его смерти в колонии в Омской области стало известно 8 июля. Был осужден на 5,5 года за службу водителем в украинском батальоне «Айдар» до 2019 года. Причиной смерти стал инфаркт.
- Рустам Халиков, 49 лет — предположительно, умер 27 сентября в колонии в Пензенской области. Был осужден на 12 лет по делу «Хизб ут-Тахрир». Причина смерти неизвестна.
- Игорь Яковенко, 51 год — умер 8 октября в СИЗО Краснодара. Незадолго до смерти у него обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. Был осужден на 5 лет за предполагаемое намерение вступить в Легион «Свобода России».
- Александр Кондратов, 52 года — о его смерти стало известно 26 октября. Художник-постановщик сериала «Ликвидация», обвиненный в госизмене за публикации в интернете, умер после госпитализации из СИЗО. Предположительная причина смерти — инфаркт.