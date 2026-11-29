В исправительной колонии № 17 в Мурманске утром 28 ноября умер 56-летний крымскотатарский политзаключенный Джеббар Бекиров, приговоренный к 17 годам лишения свободы по делу о причастности к исламской партии «Хизб ут-Тахрир». О его смерти сообщил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, дату смерти уточнил журналист Антон Наумлюк. Причина смерти неизвестна. По подсчетам The Insider, Бекиров стал как минимум 13-м политзаключенным, умершим в российском заключении с начала 2026 года.

Бекирова задержали 17 августа 2021 года после массовых обысков в домах крымских татар. Он жил в Севастополе, работал поваром и участвовал в деятельности правозащитного объединения «Крымская солидарность». 31 мая 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Бекирова признали виновным в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Еще трое крымских татар, проходивших по тому же делу, получили по 12 лет заключения.

В своем последнем слове в суде 23 мая 2023 года Бекиров отверг предъявленные ему обвинения и назвал уголовное преследование крымских мусульман продолжением многовековой политики репрессий против крымскотатарского народа:

«Крымские татары-мусульмане — не террористы и не были ими никогда. Это неоднократно уже говорилось до меня, и я также повторюсь. Сегодня чтение религиозной литературы, хотя бы даже запрещенной, обсуждение политических реалий и проблем у себя дома на кухне преподносят как „терроризм“ в его якобы скрытом виде, приговаривая за это к немыслимым срокам заключения!»

Партия «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической в России в 2003 году, однако она не входит в списки террористических организаций США и Евросоюза и легально действует в Украине. В ряде стран деятельность партии запрещена из-за ее радикальной идеологии, однако ни об одном теракте, совершенном от имени «Хизб ут-Тахрир», неизвестно. В России основанием для уголовного преследования ее предполагаемых участников зачастую становятся хранение религиозной литературы, встречи верующих и обсуждение религиозных вопросов.

Дела о причастности к «Хизб ут-Тахрир» представляют собой одну из самых масштабных кампаний политически мотивированного уголовного преследования в России. Согласно докладу, опубликованному «Антивоенным комитетом» в июне 2026 года, в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга были внесены как минимум 415 фигурантов таких дел. По масштабам среди религиозных преследований эта кампания уступает преследованию свидетелей Иеговы, 601 из которых на момент исследования находился в перечне Росфинмониторинга.

Ранее с начала 2026 года в российских местах лишения свободы, по подсчетам The Insider, умерли как минимум 12 политзаключенных: