Политзаключенный Александр Доценко умер после перенесенного в колонии обширного инфаркта

Группа поддержки сообщила о смерти политзаключенного Александра Доценко. Подробности и точная причина смерти на данный момент не приводятся.

«Саши больше нет. Он ушел от нас в 16:00», — написали в Telegram-канале группы поддержки.

Ранее сообщалось, что 12 февраля у Доценко произошел обширный инфаркт. О случившемся родственников и адвоката долгое время не информировали. Лишь спустя несколько дней семья узнала, что он находится в реанимации. 17 февраля врачи снизили уровень седации, и Доценко начал частично приходить в сознание, однако вскоре состояние вновь ухудшилось — медики зафиксировали серьезные осложнения, в том числе нарушение сердечного ритма. 18 февраля его ввели в медикаментозную кому, состояние оценивалось как критическое.

Адвокат подчеркнул, что сотрудники ФСИН своевременно не уведомили ни семью, ни защиту о произошедшем.

Александр Леонидович Доценко родился 14 мая 1960 года, уроженец Украины, гражданин России, пенсионер, художник-ювелир. Он жил в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. С 24 января 2024 года находился под стражей. 18 июля 2024 года суд приговорил его к 3 годам колонии-поселения по статье о «публичных призывах к терроризму».

Доценко и его супругу Анастасию Дюдяеву признали виновными по делу об антивоенных открытках, оставленных в супермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Следствие утверждало, что в декабре 2023 года они разложили в магазине самодельные открытки со стихотворением на украинском языке. Сами осужденные вину не признавали.



Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Александра Доценко и Анастасию Дюдяеву политзаключенными. В заявлении проекта говорилось, что преследование супругов связано с их антивоенной позицией, а назначенное наказание несоразмерно вмененному деянию.

