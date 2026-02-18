Политзаключенный Александр Доценко впал в кому после обширного инфаркта. Он осужден за антивоенные записки в супермаркете

Политзаключенный Александр Доценко, осужденный по «экстремистским» статьям, находится в крайне тяжелом состоянии после обширного инфаркта. Об этом сообщают его группа поддержки и адвокат.

По их данным, инфаркт произошел 12 февраля. До последнего времени родственникам и защитнику не сообщали о случившемся. Лишь спустя несколько дней семья узнала, что Доценко находится в реанимации, пишет Sota Vision.

17 февраля врачи снизили уровень седации, и Доценко начал частично приходить в сознание. Однако вскоре медики зафиксировали серьезные осложнения, в том числе нарушение сердечного ритма.

18 февраля его состояние резко ухудшилось. Врачи ввели пациента в медикаментозную кому и заменили препараты на более сильные. По словам близких, состояние остается критическим.

Адвокат Доценко заявил, что сотрудники ФСИН не уведомили ни семью, ни защиту о произошедшем своевременно.

«Сегодня утром звонок с незнакомого номера:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Вы знаете Александра Доценко?

— Да, знаю.

— Свяжитесь пожалуйста с его дочерью и передайте, что у него инфаркт, он в реанимации».

В июле 2024 года суд приговорил супругов Анастасию Дюдяеву и Александра Доценко к 3,5 и 3 годам колонии-поселения. Их признали виновными в призывах к террористической деятельности из-за антивоенных записок, оставленных в магазине «Лента». Оба осужденных вину не признают.

