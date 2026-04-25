Умер 64-летний политзаключенный Олег Тырышкин. Его приговорили к 2 годам за комментарий во «Вконтакте»

В местах лишения свободы умер политзаключенный Олег Тырышкин. О его смерти сообщили RusNews активисты, переписывавшиеся с заключенными. По их данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Где именно он находился в момент смерти, точно неизвестно: предположительно, в Кемеровской области, однако он мог быть на этапе.

Накануне Тырышкина исключили из списка «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Тогда причины этого решения не уточнялись, однако, как выяснилось позже, это было связано с его смертью.

Олегу Тырышкину было 64 года, 12 мая ему должно было исполниться 65 лет. Он был шахтером из Кузбасса и ранее занимался профсоюзной деятельностью. В декабре 2024 года его приговорили к двум годам колонии общего режима по статье о «публичном оправдании терроризма». Основанием стал комментарий во «Вконтакте» о гибели Ахмата Кадырова в 2004 году. Срок он должен был отбывать до декабря 2026 года.

По данным правозащитников, Тырышкин не признавал вину и настаивал, что его слова носили эмоциональный характер и не содержали призывов к насилию. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, а заседания неоднократно переносились, в том числе из-за состояния его здоровья.

В марте 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменения, несмотря на жалобы Тырышкина на плохое самочувствие. Сообщалось, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, включая кисту головного мозга.

Это уже третья известная смерть политзаключенного в России за апрель. 8 апреля в СИЗО Комсомольска-на-Амуре покончил с собой 53-летний художник Андрей Акузин, арестованный из-за комментария в интернете. 17 апреля стало известно о смерти в ИК-2 в Воронеже 43-летнего политзаключенного, проповедника и блогера Вегана Христолюба Божьего, причины смерти которого официально не назывались.