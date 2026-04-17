Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

808

 

 

 

 

 

Новости

В колонии умер политзаключенный пацифист Веган Христолюб Божий. Ему было 43 года

Фото из личного архива Вегана Христолюба

В ИК-2 в Воронеже умер политзаключенный, проповедник и YouTube-блогер Веган Христолюб Божий. Об этом сообщает SOTAvision со ссылкой на его отца. По данным издания, о причинах смерти семье пока не сообщили.

По словам собеседника SOTAvision из окружения Христолюба, у него были натянутые отношения с администрацией колонии, а также конфликты с некоторыми сокамерниками. При этом пока неизвестно, что именно стало причиной смерти.

Веган Христолюб Божий, ранее носивший имя Дмитрий Кузнецов, отбывал трехлетний срок. В феврале 2025 года суд признал его виновным по статьям о распространении «заведомо ложных сведений» о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и оскорблении памяти защитников Отечества, а также по двум эпизодам об «оскорблении чувств верующих». Кроме того, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Поводом для уголовного дела против Христолюба стали ролики на его YouTube-канале, где он критиковал войну, советскую армию времен Второй мировой войны и ислам. По версии следствия, в этих видео содержались признаки «оскорбления чувств верующих» и «реабилитации нацизма».

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Христолюба политзаключенным, отметив, что его преследование было политически мотивированным и связано в том числе с его последовательной антивоенной позицией.

После вступления приговора в силу Христолюб отказался самостоятельно ехать в колонию-поселение. В октябре 2025 года он вышел в Воронеже на антивоенный пикет с плакатом «Нет войне», после чего его задержали, оштрафовали по статье о «дискредитации» армии и отправили под арест на 30 суток с последующим принудительным этапированием. Позднее его перевели в ИК-2 общего режима. В октябре 2025 года SOTAvision сообщала, что сразу после этапирования в колонию его дважды помещали в ШИЗО.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте