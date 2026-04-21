СМИ: Против сотрудников колонии, где умер Веган Христолюб Божий, возбудили дело о халатности. Близким сказали, что его нашли повесившимся

Против неустановленных сотрудников ИК-2 в Воронеже возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти политзаключенного, проповедника и блогера Вегана Христолюба Божьего, сообщили «Осторожно, новости» и SOTAvision со ссылкой на его близких. Официального подтверждения нет.

По словам собеседников, отцу сказали, что осужденного нашли повесившимся в ШИЗО, куда его отправили в начале апреля. Родственники погибшего не верят в версию самоубийства, так как блогер был верующим. Они полагают, что в штрафном изоляторе Христолюб мог объявить голодовку. В январе он уже отказывался от еды в течение 9 дней и похудел на 10 кг, когда его поместили в ШИЗО сразу после перевода в ИК-2 из колонии-поселения.