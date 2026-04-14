В СИЗО Комсомольска-на-Амуре покончил с собой художник Андрей Акузин — спустя неделю после ареста за комментарий — «Медиазона»

Кадр: Акузин в ролике местного телевидения в 2000-е рассказывает о своей выставке. «Медиазона»

В СИЗО Комсомольска-на-Амуре покончил с собой 53-летний художник Андрей Акузин, сообщает «Медиазона» со ссылкой на его подругу, режиссера Татьяну Фролову, проживающую во Франции. 

По ее словам, Акузина задержали 2 апреля из-за комментария, оставленного в 2025 году. «Никакой он не террорист, это просто смешно, просто не хотел молчать — формально его взяли за какой-то лайк или ответ на какой-то пост», — сказала Фролова.

Как отмечает издание, в одном из Telegram-ботов, анализирующих публичную активность пользователей, указано, что Акузин интересовался протестной тематикой и движением «Артподготовка», запрещенным в России.

7 апреля ему исполнилось 53 года, а на следующий день, по данным знакомых, с которыми общалась Фролова, он повесился в камере СИЗО. В список террористов и экстремистов его внесли уже после смерти — 10 апреля. По словам Фроловой, у Акузина не было адвоката.

Подруга художника также рассказала, что в переписке он декларировал, что «единственный свободный протест сегодня — это самоубийство».

Акузин был известен в Комсомольске-на-Амуре как художник: в 2000-х в городе проходила его персональная выставка, вдохновленная дзен-буддизмом, о чем он сам рассказывал в сюжете местного телевидения. Позже он работал художником-постановщиком в драматическом театре, а в 2021 году открыл собственное предприятие в сфере цифровой печати, пишет «Медиазона».

Имя Акузина также фигурирует в слитых базах «оппозиционеров». При этом в его личном Instagram практически не было политических высказываний — за исключением поста от июля 2022 года, где он снял оркестр, исполняющий военный марш на площади в Комсомольске-на-Амуре, сопроводив видео подписью «нет войне».

