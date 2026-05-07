Осужденный за карикатуру с Путиным художник Яроцкий погиб в колонии

В колонии погиб художник и политзаключенный Владимир Яроцкий, осужденный из-за карикатуры с Владимиром Путиным. По данным «Политзек-Инфо» и SotaVision, в ночь на 7 мая он покончил с собой в ИК-9 Хадыженска Краснодарского края. О случившемся сообщил в письме другой политзаключенный — Александр Ноздринов, также отбывающий срок в этой колонии.

По словам Ноздринова, Яроцкий неоднократно жаловался на давление со стороны администрации учреждения. Как пишет SotaVision, несмотря на проблемы со здоровьем, его принуждали работать по ночам. Впервые Яроцкого осудили в декабре 2023 года — тогда суд назначил ему полтора года колонии общего режима по делу об «осквернении символа воинской славы» из-за опубликованного в соцсетях изображения Путина и пениса с георгиевской лентой. Позже этот приговор отменили и отправили дело на новое рассмотрение.

Весной 2025 года художника вновь осудили — уже на 5,5 года колонии. Его признали виновным по статьям о «фейках» про армию и «осквернении символов воинской славы» из-за поста о потерях российских военных в Украине.

По подсчетам SotaVision, Владимир Яроцкий стал как минимум седьмым политзаключенным, погибшим в российском заключении с начала 2026 года.

