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Новости

В Москве умер арестованный за «госизмену» художник-постановщик Александр Кондратов. Он вернулся в Россию, чтобы поменять загранпаспорт

The Insider
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52-летний художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов умер в Боткинской больнице в Москве. Туда его госпитализировали из следственного изолятора, где он был под арестом за «государственную измену». Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел». 

Кондратов был задержан в мае этого года в аэропорту Внуково. Дело по статье о «госизмене» против него завели в августе — до этого он находился под так называемыми «карусельными арестами». В Москву Кондратов прилетел, чтобы поменять загранпаспорт. До этого он с 2012 года жил в Украине.

По словам адвоката, поводом для дела стали публикации в интернете. Чему они были посвящены, неизвестно. 

Что стало причиной смерти художника, неясно. Его госпитализировали из СИЗО на прошлой неделе, 23 октября. По подсчетам «Первого отдела», это как минимум одиннадцатая смерть фигуранта политических дел в России с начала года.

Кондратов работал художником-постановщиком. Он известен, например, работой над сериалом «Ликвидация» (2007 год), за что получил премии «Золотой орел» и ТЭФИ.

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Публикация:«В Москве умер арестованный за «госизмену» художник-постановщик Александр Кондратов. Он вернулся в Россию, чтобы поменять загранпаспорт»

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