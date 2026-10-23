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Суды обновили рекорд по количеству приговоров за «госизмену» и «шпионаж». В сентябре таких приговоров было 67 — «Первый отдел»

The Insider
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Российская судебная система в третьем квартале этого года обновила исторический максимум по делам о «государственной измене» и «шпионаже». За июль и сентябрь было вынесено максимальное количество приговоров. Об этом говорится в исследовании правозащитного проекта «Первый отдел» и Parubets Analytics.

В статистике учитывались приговоры по статьям о «государственной измене», «шпионаже», «конфиденциальном сотрудничестве» и «оказании помощи противнику». За период с июля по сентябрь суды вынесли 186 приговоров в отношении более чем 200 человек. Это рекорд за все время наблюдений. 

Максимумы зафиксировали и в помесячной динамике. В июле и сентябре российские суды вынесли по 67 приговоров по таким статьям. Это больше, чем когда-либо в пределах одного месяца. Даже в августе вынесли 52 приговора, хотя обычно в это время года активность судов снижается, отмечают правозащитники. 

Весь 2026 год в целом оказался рекордным по таким делам. С января по сентябрь суды вынесли не меньше 459 приговоров — это уже больше чем за весь 2025-й (458). 

Кроме того, все чаще суды скрывают личности обвиняемых. В первом квартале этого года доля таких анонимизированных дел составляла 72,8%, а сейчас — 82,3%. Имена осужденных публикуются менее чем в каждом пятом случае.

По состоянию на сентябрь на рассмотрении еще остается порядка 240 подобных дел. Исходя из этого правозащитники прогнозируют, что рекорд последних месяцев не предел и количество приговоров может вырасти еще. 

Статья о «государственной измене» остается одной из самых популярных в политически мотивированных делах. В статистике с начала этого года осужденных больше лишь по статье об «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК РФ), «госизмена» — на втором месте. 

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Публикация:«Суды обновили рекорд по количеству приговоров за «госизмену» и «шпионаж». В сентябре таких приговоров было 67 — «Первый отдел»»

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