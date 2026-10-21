Осужденный за «госизмену» ученый-геодезист Валерий Качин объявил сухую голодовку из-за издевательств в СИЗО

Ученый-геодезист Валерий Качин, приговоренный к 14 годам колонии по делу о госизмене, объявил сухую голодовку в СИЗО в Удмуртии. Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел».

О голодовке рассказал сам Качин в одном из писем. Он полностью отказался от воды и еды после издевательств и физического насилия со стороны сотрудников изолятора.

По его словам, его постоянно держат в карцере: сначала его отправили в карцер на 7 суток, следом назначили 10, а затем дважды по 15 суток. Сотрудники заставляют его самостоятельно опускать тяжелую кровать, хотя он не должен этого делать, и забирают личные вещи.

«Сегодня утром после взаимных оскорблений меня постелили на пол, лицо ушиб об пол, локти и колени в ссадинах. С утра объявил голодовку без воды и еды. Сообщите всем», — говорится в его письме.

Как отмечают правозащитники, Качин сейчас в крайне истощенном состоянии. При росте 182 см его вес составляет порядка 60 кг.

39-летний Валерий Качин был младшим научным сотрудником заповедника «Бастак» в Биробиджане (Еврейская автономная область), занимался геоинформационными системами. Об обвинении в его адрес стало известно в конце 2022 года. В январе 2025-го его приговорили к 14 годам колонии сторого режима по делу о «государственной измене». Конкретные детали его обвинения неизвестны, но сам ученый говорил, что оно связано с его «позицией по Украине и тому, что сейчас происходит»: в соцсетях он поддерживал Украину, а также протесты в Беларуси и Алексея Навального.