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Осужденный за «госизмену» ученый-геодезист Валерий Качин объявил сухую голодовку из-за издевательств в СИЗО

The Insider
Иллюстрация к материалу

Ученый-геодезист Валерий Качин, приговоренный к 14 годам колонии по делу о госизмене, объявил сухую голодовку в СИЗО в Удмуртии. Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел».

О голодовке рассказал сам Качин в одном из писем. Он полностью отказался от воды и еды после издевательств и физического насилия со стороны сотрудников изолятора. 

По его словам, его постоянно держат в карцере: сначала его отправили в карцер на 7 суток, следом назначили 10, а затем дважды по 15 суток. Сотрудники заставляют его самостоятельно опускать тяжелую кровать, хотя он не должен этого делать, и забирают личные вещи. 

«Сегодня утром после взаимных оскорблений меня постелили на пол, лицо ушиб об пол, локти и колени в ссадинах. С утра объявил голодовку без воды и еды. Сообщите всем», — говорится в его письме.

Как отмечают правозащитники, Качин сейчас в крайне истощенном состоянии. При росте 182 см его вес составляет порядка 60 кг. 

39-летний Валерий Качин был младшим научным сотрудником заповедника «Бастак» в Биробиджане (Еврейская автономная область), занимался геоинформационными системами. Об обвинении в его адрес стало известно в конце 2022 года. В январе 2025-го его приговорили к 14 годам колонии сторого режима по делу о «государственной измене». Конкретные детали его обвинения неизвестны, но сам ученый говорил, что оно связано с его «позицией по Украине и тому, что сейчас происходит»: в соцсетях он поддерживал Украину, а также протесты в Беларуси и Алексея Навального. 

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Публикация:«Осужденный за «госизмену» ученый-геодезист Валерий Качин объявил сухую голодовку из-за издевательств в СИЗО»

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