«Мемориал» обнаружил признаки постановки в каждом четвертом видео задержания ФСБ. Признания записывают после пыток и по нескольку дублей

Один из наиболее показательных случаев, описанных в исследовании, — история гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо. В ноябре 2024 года его задержали спецслужбы Абхазии, а 13 декабря передали ФСБ. По данным «Мемориала», после этого мужчину избивали, подвергали серии административных арестов и заставляли признаться в шпионаже. Лишь 15 апреля 2025 года силовики сняли постановочное видео его задержания, которое опубликовали 10 дней спустя. Именно 25 апреля было объявлено официальной датой задержания Керчо. Впоследствии его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Другой пример — фигурант дела «херсонской девятки» Юрий Каев. По его словам, после фактического задержания он в течение недели подвергался жестоким пыткам. Примерно месяц спустя силовики вывезли его на улицу в Херсоне, выдали сумку с личными вещами и приказали идти по тротуару, предупредив, что будут снимать задержание. Каеву объяснили, что он должен упасть так, чтобы не повредить лицо перед камерой. Как утверждал мужчина, сцену удалось снять с первого дубля.

Расхождение между опубликованным ФСБ видео и реальными обстоятельствами задержания ранее выявил The Insider в деле Руслана Сидики, осужденного за атаку беспилотников на военный аэродром Дягилево и подрыв железной дороги в Рязанской области. Из изученных The Insider материалов уголовного дела следует, что 29 ноября 2023 года Сидики остановил полицейский возле его дома в Рязани. Сотрудник сравнил лицо мужчины с фотороботом и попросил проехать в отдел полиции для беседы. Сидики согласился. Однако на опубликованном ФСБ видео его задерживают совершенно иначе: среди гаражей к мужчине подъезжает автомобиль, из которого выбегают вооруженные силовики и проводят захват. Между реальным задержанием и съемкой постановочного видео его пытали током и избивали. При поступлении в СИЗО у него зафиксировали многочисленные раны, ушибы и гематомы.

Похожее расхождение The Insider обнаружил в июле 2026 года, когда ФСБ опубликовала видео задержания жителя Анапы Максима Овчинникова по обвинению в госизмене. The Insider установил его личность, хотя спецслужба не называла имени задержанного. Сам ролик оказался смонтирован из кадров, снятых в разные месяцы. По словам знакомого Овчинникова, первые кадры относятся еще к январю, когда мужчину задержали перед первым административным арестом. На последующих кадрах допроса в управлении ФСБ на деревьях уже видны зеленые листья, а люди одеты значительно легче. Овчинникова впервые задержали 27 января, а 27 февраля сотрудники ФСБ увезли его из изолятора в неизвестном направлении. Более 70 дней родственники не знали, где он находится. В мае Овчинников нашелся в СИЗО Краснодара. ФСБ опубликовала видео 4 июля, представив происходящее как задержание обвиняемого в госизмене.