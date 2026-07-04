ФСБ опубликовала видео задержания за госизмену жителя Анапы. Речь идет о Максиме Овчинникове, пропадавшем на 70 дней — The Insider

Опубликованный ФСБ ролик смонтирован из кадров, снятых в разные месяцы. Знакомый Овчинникова рассказал The Insider, что его начало записано еще в январе: на нем показано первое задержание Максима, после которого его отправили под административный арест. Люди на записи одеты в теплые куртки, что соответствует холодному времени года.

В следующих фрагментах, где показан допрос мужчины в управлении ФСБ, на деревьях уже видны зеленые листья, а люди одеты значительно легче. Сам Овчинников также в другой одежде. Таким образом, сегодняшнее сообщение ФСБ о его «задержании» сопровождается как минимум январскими и более поздними кадрами.

Овчинникова впервые задержали 27 января по пути в спортзал. На следующий день Анапский городской суд назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении сотруднику ФСБ. После окончания срока его не выпустили: мужчину вывезли в Геленджик и арестовали еще на 15 суток по той же статье. Его мать указывала, что версия о самостоятельной поездке Овчинникова в другой город выглядит неправдоподобной: у него не было с собой документов, денег и телефона.

27 февраля, за день до освобождения после второго административного ареста, сотрудники ФСБ увезли Овчинникова в неизвестном направлении. Его местонахождение более 70 дней оставалось неизвестным. По данным The Insider, Октябрьский районный суд Краснодара заключил его под стражу только 8 мая. В мае стало известно, что Овчинников находится в СИЗО-1 Краснодара.

В ФСБ утверждают, что Овчинников якобы связался с представителем СБУ и по его заданию собирал данные о расположении подразделений Минобороны России и объектах топливно-энергетической инфраструктуры. По версии ведомства, он также фиксировал уровни радиосигналов возле военных объектов — эти данные, как утверждается, могли использоваться ВСУ при планировании ракетно-бомбовых ударов.

Еще одним заданием, по версии ФСБ, был сбор сведений о графике приезда российских чиновников и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также об организации охраны и расположении систем ПВО. В Сочи находится «Бочаров Ручей» — одна из резиденций Владимира Путина. В марте Федеральная служба охраны предложила установить вокруг нее охранную зону площадью более 3 км².

Мать Овчинникова связывала преследование сына с его антивоенной позицией и комментариями в соцсетях. Она обращалась в полицию, ОНК и различные ведомства, однако долгое время не могла добиться информации о его местонахождении. При этом управление ФСБ по Краснодарскому краю в ответе семье утверждало, что Овчинников «не задерживался» его сотрудниками, хотя ранее подтверждало проведение в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.

Сейчас Овчинников содержится в СИЗО УФСБ по Краснодарскому краю — бывшем СИЗО-5 ФСИН России в Краснодаре. Туда его перевели из СИЗО-1 Краснодара. В марте это учреждение вместе еще с шестью изоляторами центрального подчинения ФСИН передали в ведение ФСБ после вступления в силу закона, вернувшего спецслужбе право иметь собственные СИЗО.

В апреле правозащитный проект «Первый отдел» сообщил, что вскоре после начала российского вторжения в Украину Владимир Путин разрешил силовикам без решения суда помещать в СИЗО людей, которых власти считают причастными к «противодействию СВО». Как следовало из изученных проектом документов Следственного комитета, основанием для этого стало непубличное решение президента от 8 марта 2022 года и связанная с ним «временная инструкция».

По данным «Первого отдела», отправлять людей в изоляторы по этому порядку могут представители ФСБ, МВД, ФСО и российской армии, а уголовное дело для этого не требуется. Правозащитники отмечали, что такая практика противоречит статье 22 Конституции России, по которой лишить человека свободы можно только по решению суда.