Путин в начале войны разрешил силовикам без суда отправлять людей в СИЗО за «противодействие СВО» — «Первый отдел»

В марте 2022 года, спустя всего две недели после начала российского вторжения в Украину, Владимир Путин официальным указом разрешил без суда помещать граждан России и иностранцев в СИЗО за «противодействие СВО». Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел». 

Это следует из документов Следственного комитета, которые изучили правозащитники. В решении ведомства описывается задержание неназванного россиянина: ФСБ отправила его в СИЗО, сославшись при этом на некое «решение Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих противодействие СВО». 

В отношении задержанного не было возбуждено уголовное дело. СК ссылается также на «временную инструкцию», которая регулирует порядок функционирования изоляторов в этом режиме. Отправлять граждан в СИЗО за «противодействие СВО» могут представители ВС РФ, ФСБ, МВД и ФСО.  

Ранее о таком распоряжении президента не было известно. В публичном доступе ни оно, ни «временная инструкция» недоступны. 

Как отмечают правозащитники, такой порядок отправки в СИЗО противоречит российской Конституции. Ее статья 22 гарантирует, что лишение свободы допускается только на основании решения суда.

