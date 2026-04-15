Путин в начале войны разрешил силовикам без суда отправлять людей в СИЗО за «противодействие СВО» — «Первый отдел»

В марте 2022 года, спустя всего две недели после начала российского вторжения в Украину, Владимир Путин официальным указом разрешил без суда помещать граждан России и иностранцев в СИЗО за «противодействие СВО». Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел».

Это следует из документов Следственного комитета, которые изучили правозащитники. В решении ведомства описывается задержание неназванного россиянина: ФСБ отправила его в СИЗО, сославшись при этом на некое «решение Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих противодействие СВО».