ФСБ получила в распоряжение семь СИЗО ФСИН. В большинстве из них сменили начальников

ФСБ получила в управление семь следственных изоляторов, ранее входивших в систему ФСИН. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание The Insider. Передача изоляторов не сопровождалась публичными заявлениями со стороны ФСИН или ФСБ и ранее не освещалась в СМИ. Одновременно как минимум в четырех из них — в «Лефортово», а также в СИЗО в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Северной Осетии — сменились начальники.
Передача произошла после вступления в силу закона, разрешившего ФСБ иметь собственные следственные изоляторы — он начал действовать 1 января 2026 года.
Из данных ЕГРЮЛ следует, что в марте 2026 года в учредительные документы семи СИЗО были внесены изменения: учредителем вместо ФСИН стала Российская Федерация в лице ФСБ. При этом сами учреждения были переименованы и теперь значатся как СИЗО ФСБ или территориальных управлений ФСБ.
Изменения происходили в два этапа. СИЗО «Лефортово» было перерегистрировано 2 марта 2026 года, тогда как остальные изоляторы — 23 марта.
В распоряжение ФСБ перешли:
- СИЗО-2 ФСИН России, Москва («Лефортово»)
- СИЗО-3 ФСИН России, Санкт-Петербург
- СИЗО-4 ФСИН России, Ростов-на-Дону
- СИЗО-5 ФСИН России, Краснодар
- СИЗО-6 ФСИН России, Владикавказ
- СИЗО-7 ФСИН России, Челябинск
- СИЗО-8 ФСИН России, Симферополь
Все эти изоляторы являлись СИЗО центрального подчинения, то есть напрямую подчинялись ФСИН России, а не региональным управлениям. После их передачи в системе ФСИН осталось только одно учреждение такого уровня — СИЗО-1 ФСИН России на улице Матросская Тишина в Москве, расположенное рядом с одноименным СИЗО московского подчинения.
После передачи СИЗО в ФСБ в большинстве из них сменилось руководство
Одновременно с передачей изоляторов в ведение ФСБ в ряде из них сменилось руководство.
Так, на посту начальника СИЗО «Лефортово» Дмитрия Ёлкина сменил Александр Павлов. О новом начальнике практически ничего не известно. Однако, согласно данным утечек, еще в 2022 году Александр Павлов оформлял доставку еды на адрес «Лефортово», что может указывать на его связь с этим изолятором или расположенным там Следственным управлением ФСБ.
Бывшее СИЗО-5 в Краснодаре с 23 марта 2026 года возглавил Евгений Грудинин. По имеющимся данным, Грудинин ранее служил в органах безопасности: в 2007 году он работал оперуполномоченным в отделе УФСБ по Краснодарскому краю в Крымске. В более поздних утечках его имя фигурирует с пометками, указывающими на возможную службу в подразделениях собственной безопасности ФСБ.
В бывшем СИЗО-4 в Ростове-на-Дону начальник сменился незадолго до перерегистрации. Согласно данным ЕГРЮЛ, 4 марта 2026 года учреждение возглавил Михаил Мухоньков. По имеющимся данным, ранее он был связан со структурой ФСБ: в 2020 году он значился прикрепленным к воинской части 02035, расположенной в Ростове-на-Дону и входящей в состав УФСБ по Ростовской области.
В бывшем СИЗО-6 во Владикавказе руководство также сменилось одновременно с передачей учреждения под контроль ФСБ. С 23 марта 2026 года изолятор возглавил Багир Карсанов. В утечках персональных данных его имя неоднократно фигурирует с указанием на связь с ФСБ, в том числе с УФСБ по Республике Северная Осетия — Алания, в частности по Пригородному району.
Как минимум в изоляторах руководство после передачи в ведение ФСБ не менялось. В частности, бывшее СИЗО-3 ФСИН России в Санкт-Петербурге по-прежнему возглавляет Андрей Максимов. Согласно ранее опубликованным данным, до службы в СИЗО он работал в следственном подразделении УФСБ по Петербургу и Ленинградской области и участвовал в расследовании «дела „Сети“». Его переход на работу в СИЗО произошел еще до формальной передачи изолятора ФСБ. Аналогично в СИЗО-7 ФСИН России в Челябинске руководитель не менялся.
Информация о руководстве СИЗО ФСБ в Симферополе (бывшее СИЗО-8 ФСИН России) скрыта: доступ к этим сведениям в ЕГРЮЛ ограничен. Такая возможность предусмотрена законом и применяется по заявлению самого юридического лица — при этом по остальным изоляторам аналогичные данные остаются открытыми. Ранее в реестре в качестве начальника учреждения указывался Рауф Идрисов.
ФСБ вернули право на собственные СИЗО
Закон, разрешающий ФСБ иметь собственные следственные изоляторы, вступил в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает передачу в ведение спецслужбы СИЗО центрального подчинения ФСИН, а также закрепляет за ФСБ полномочия по содержанию и конвоированию обвиняемых.
Фактически это возвращение к практике, существовавшей до 2005 года, когда следственные изоляторы находились в структуре ФСБ. Тогда их передали в систему ФСИН в том числе в рамках обязательств России перед Советом Европы.
При этом де-факто отдельные СИЗО и ранее контролировались ФСБ. В частности, СИЗО «Лефортово», где традиционно содержались обвиняемые по делам о госизмене, шпионаже, терроризме, а также высокопоставленные чиновники. В разное время там находились, например, бывший министр Алексей Улюкаев, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, журналист Иван Сафронов, а также ряд других фигурантов резонансных дел.
Адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов в разговоре с The Insider называл инициативу передачи СИЗО «производственной необходимостью для чекистов». По его словам, число дел, находящихся в ведении ФСБ, резко выросло, и спецслужбе стало не хватать существующей инфраструктуры.
Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider отметил, что передача СИЗО в ведение ФСБ уже отражается на условиях работы адвокатов и содержания заключенных:
«Пока сложно оценить насколько в этих СИЗО станет сложнее работать адвокатам и находиться заключенным, но нет сомнений, что станет хуже. Уже сейчас защитники отмечают еще более строгие проверки на входе и во время свиданий, но еще идет переходный период, который продлится несколько месяцев.
Важно отметить, что эти СИЗО и ранее де-факто были под контролем ФСБ, в них были свои правила и требования, а сотрудники зачастую принимались на работу напрямую из ФСБ. Самый известный случай — начальник СИЗО “Лефортово” Михаил Свинолуп, который долгие годы работал следователем ФСБ, был замначальника первого отдела следственнного управления ФСБ, а затем перешел на работу в СИЗО».
Об ухудшении ситуации для следственно-арестованных говорит адвокат и правозащитник Николай Полозов. В комментарии The Insider он отметил, что передача СИЗО в ведение ФСБ будет способствовать усилению давления на обвиняемых:
«Что изменится? Изменится много чего, потому что фактически это стали предприятие полного замкнутого цикла. Следователи ФСБ помещают под стражу с помощью ручных судов, а дальше внутри СИЗО уже можно работать, и оперативники могут работать, никакие ФСИНовцы под ногами не мешаются, свои же люди охраняют из соседнего отдела. Следователи могут как угодно, сколько угодно людей там держать и придумывать различные основания для того, чтобы затягивать дело, добиваясь нужных показаний, пытки. Все то плохое, что было в российских СИЗО, можно смело умножать на два, на три. Это будет система этих тюрем ФСБ. Опять-таки проблема с допуском адвокатов: не захочет следователь давать разрешение. А как туда попасть? Идите в суд, обжалуйте. Какие суды, мы все прекрасно понимаем.
То, что происходит, это, безусловно, ужесточение, это деградация всех этих институтов, это отказ от тех малочисленных прав, которые еще формально были. Фактически это облегчение для получения нужных показателей. Что у них показатели? Это раскрываемость, это вынесенные приговоры. Этой дорогой они идут».