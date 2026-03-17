ФСБ разработала правила, по которым обвиняемых в судах будут почти постоянно держать в наручниках

ФСБ подготовила проект приказа, регулирующего содержание подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов, согласно которому конвоируемые ФСБ должны находиться в наручниках практически всё время пребывания в суде. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов и должен вступить в силу с 1 августа 2026 года.

Проект появился после принятия закона № 326-ФЗ, который ввел отдельную статью о содержании конвоируемых в зданиях судов и обязал разные ведомства — МВД, Минобороны и ФСБ — установить собственные правила охраны для «своих» категорий конвоируемых. Таким образом, проект приказа ФСБ касается только тех обвиняемых и подозреваемых, которых сопровождают сотрудники ФСБ.

В пункте 10 проекта приказа указано, что при сопровождении к обвиняемым применяются «средства ограничения подвижности» — как правило, наручники. Руки при этом должны находиться за спиной, а снимать их разрешено только по указанию старшего конвойного — на время приема пищи, посещения туалета, оказания медицинской помощи или при угрозе жизни. Во всех остальных случаях наручники должны оставаться на руках. В документе также говорится, что при их отсутствии допускается использование «подручных средств связывания».

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider пояснил, что на практике ФСБ, как правило, конвоирует обвиняемых по делам, которые само ведомство и расследует. При этом, по его словам, единых правил распределения нет: даже в рамках одной категории дел одних фигурантов могли сопровождать сотрудники ФСБ, а других — МВД.

ФСБ расследует широкий круг дел, связанных с государственной безопасностью, — в том числе по статьям о терроризме, диверсиях, шпионаже, госизмене и некоторым другим преступлениям. Соответственно, новые правила в первую очередь затронут фигурантов именно таких дел.

Адвокат из Москвы на условиях анонимности рассказал The Insider, что ФСБ нередко берет на себя конвоирование и в случаях, когда осуществляет оперативное сопровождение дела — даже если формально расследование ведет другой орган. По его данным, у ФСБ нет собственной конвойной службы, а конвоирование осуществляют оперативные сотрудники или спецназ.



Правозащитная организация «Гражданский контроль» обращает внимание, что такие правила фактически означают постоянное нахождение обвиняемых в наручниках во время ожидания заседаний, которое может длиться несколько часов. Правозащитники отмечают, что это лишает обвиняемых возможности работать с материалами дела — читать документы, делать записи и готовиться к процессу.

Кроме того, в проекте не закреплено право пользоваться бумагой и письменными принадлежностями: он лишь позволяет «хранить при себе документы». Также правозащитники критикуют формулировку о применении силы, которая допускает использование спецсредств и оружия, если поведение обвиняемого «дает основания полагать», что он намерен совершить побег либо причинить вред окружающим или себе.

Общественное обсуждение проекта продлится до 26 марта, «Гражданский контроль» призывает в нем участвовать, высказывая свое мнение на портале проектов нормативных правовых актов. После этого документ может быть доработан и утвержден.

