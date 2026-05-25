Житель Анапы, пропавший после похищения ФСБ, нашелся в СИЗО спустя 70 дней

45-летний житель Анапы Максим Овчинников, о местонахождении которого более 70 дней не было ничего известно после серии административных арестов и похищения сотрудниками ФСБ, находится в СИЗО-1 Краснодара. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на мать Овчинникова. По ее словам, следователь позвонил ей после «многочисленных обращений и огласки» и сообщил, что сын официально задержан.

Мать Овчинникова рассказала, что сейчас он содержится в четырехместной камере, где находятся 10 человек. Ранее она заявляла, что во время обыска сотрудники ФСБ избили сына до потери сознания, после чего его увезли на скорой помощи. По ее словам, силовики говорили, что задержание связано с «комментариями в запрещенных каналах».

The Insider писал, что впервые Овчинникова задержали 27 января по пути в спортзал. Согласно материалам первого административного дела, сотрудники ФСБ остановили его при проведении «оперативно-разыскных мероприятий» как человека, «представляющего оперативный интерес по линии ФСБ». На следующий день Анапский городской суд арестовал его на 15 суток по статье о неповиновении сотруднику ФСБ.

После окончания срока 12 февраля Овчинников не вышел на свободу. Его вновь задержали, вывезли в Геленджик и арестовали еще на 15 суток — снова по статье о неповиновении. В решении суда утверждалось, что он самостоятельно приехал в Геленджик и там отказался выполнять требования полицейских. Его мать называла эту версию неправдоподобной: у Овчинникова не было с собой ни документов, ни телефона, ни денег.

27 февраля, за день до окончания второго ареста, сотрудники ФСБ увезли Овчинникова из ИВС в Геленджике в неизвестном направлении. После этого более 70 дней его местонахождение и процессуальный статус оставались неизвестными.

Мать Овчинникова связывает преследование сына с его антивоенной позицией и комментариями в соцсетях. Она обращалась в полицию, ОНК и различные ведомства с заявлениями о розыске. При этом управление ФСБ по Краснодарскому краю в ответе семье утверждало, что Овчинников «не задерживался» сотрудниками управления, хотя ранее подтверждало проведение в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.