Ведущая роль ФСБ в репрессиях: 67% политических дел 2026 года содержат статьи, отнесенные к подследственности спецслужбы — доклад

В целом масштаб политически мотивированных уголовных преследований внутри России почти не изменился. За первые 9 месяцев 2026 года «Мемориал» зафиксировал 1393 новых обвиняемых против 1339 за тот же период прошлого года — рост составил 4%. При этом структура репрессий заметно изменилась: число преследуемых по статьям, связанным со свободой высказываний, сократилось с 487 до 380, или на 22%, а по статьям, которые правозащитники относят к ограничению свободы объединений, выросло с 219 до 328, или на 50%. Рост дел о госизмене, терактах и диверсиях, наблюдавшийся ранее, практически прекратился.

В значительной степени рост преследований по категории «свобода объединений» составляют отдельные репрессивные кампании. Так, число преследуемых сторонников Алексея Навального выросло за год с 69 до 143, свидетелей Иеговы — с 45 до 91, а людей, которых власти связывают с так называемыми «гражданами СССР», — с 13 до 29. Почти все дела, которые правозащитники относят к преследованиям сторонников Навального, связаны с обвинениями в финансировании экстремистской деятельности из-за донатов ФБК. В каждом квартале 2026 года становилось известно как минимум о 40 новых таких преследованиях.

Продолжилось и преследование людей, которых силовики обвиняют в причастности к «Артподготовке» Вячеслава Мальцева. За 9 месяцев 2026 года «Мемориал» зафиксировал 44 таких случая против 20 за аналогичный период прошлого года. Правозащитники отмечают, что причины одновременного усиления нескольких не связанных между собой кампаний пока неясны: это может отражать смещение внимания силовиков к предполагаемым «организованным» структурам, однако авторы не исключают и совпадения нескольких отдельных тенденций.

Одновременно политические преследования становятся жестче. Доля дел, в которых присутствует хотя бы одно обвинение по особо тяжкой статье, выросла с 29% за первые 9 месяцев 2025 года до 34% в 2026-м. Даже сокращение числа дел за высказывания сопровождается ростом их тяжести: статья об оправдании и пропаганде терроризма теперь составляет более 60% преследований в этой категории, а более чем в 80% случаев ее применения обвиняемые лишаются свободы.