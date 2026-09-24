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Новости

Среди россиян, которых стали преследовать после возвращения в РФ, доля обвиненных в госизмене выросла с 44 до 73%

The Insider
Зона паспортного контроля в аэропорту Домодедово. Фото: zhzhitel / LiveJournal

Зона паспортного контроля в аэропорту Домодедово. Фото: zhzhitel / LiveJournal

Статья о государственной измене стала значительно чаще использоваться против россиян, которые уехали из страны, а затем вернулись. Из 22 героев нового обзора проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», которым уже предъявлены уголовные обвинения, 16 проходят по статье о госизмене. Еще двое из 24 фигурантов обзора на момент его публикации оставались под серией административных арестов.

Доля обвиняемых в госизмене среди включенных в новый обзор выросла примерно до 73%, подсчитал The Insider. В предыдущем исследовании «Мемориала» таких было 7 из 16, или около 44%. Речь идет не о доле среди всех россиян, вернувшихся из-за границы, а о случаях политически мотивированного преследования, которые правозащитники отобрали для двух обзоров.

Одновременно выросли сроки наказания. Из героев нового исследования 11 человек уже осуждены, их средний срок составляет 11 лет и 6 месяцев. В предыдущем обзоре средний срок на момент публикации составлял менее 9 лет.

Почти половину героев нового обзора — 11 из 24 — задержали непосредственно при пересечении границы: в аэропортах или на наземных пунктах пропуска. По данным «Мемориала», в ряде случаев силовики изучали содержимое телефонов задержанных, в том числе контакты, переписки, публикации и историю денежных переводов. Как минимум десять человек после возвращения подверглись так называемым карусельным арестам: после окончания одного административного срока их задерживали снова. Семерых таким образом удерживали несколько мяецев.

Среди оснований для уголовного преследования, описанных правозащитниками, денежные переводы в Украину, пожертвования организациям, признанным российскими властями экстремистскими или террористическими, публикации в интернете и предполагаемые контакты с украинцами. В некоторых случаях обвинения строились вокруг небольших сумм.

Гражданина России и Бельгии Михаила Лощинина, приехавшего в Россию летом 2025 года навестить перенесшего инфаркт отца, приговорили к 16 годам колонии по делу о госизмене. Поводом стал перевод бывшей девушке в Украине, сделанный еще в 2022 году. Переписку с ней и украинские контакты сотрудники ФСБ обнаружили в телефоне Лощинина при пересечении границы. После задержания Лощинин рассказывал о пытках и издевательствах.

60-летнего предпринимателя Олега Варюхина, который с 1999 года жил в Украине, задержали в мае 2026 года после приезда в Россию к родственникам. После трех административных арестов его отправили в СИЗО по обвинению в госизмене. По сведениям «Мемориала», претензии силовиков связаны с тем, что Варюхин как индивидуальный предприниматель платил налоги в бюджет Украины.

Другой фигурант обзора, художник-постановщик Александр Кондратов, много лет живший в Киеве и получивший «Золотого орла» и ТЭФИ за работу над сериалом «Ликвидация», весной приехал в Россию для замены загранпаспорта. Его задержали во Внуково, после чего не менее 70 суток держали под последовательными административными арестами. В августе Кондратова отправили в СИЗО по обвинению в госизмене. По словам его адвоката, в деле фигурируют не менее шести публикаций в интернете.

В 2026 году, по данным обзора, в Россию вернулись девять из 24 его героев. Шестерых из них задержали непосредственно на пограничном контроле, еще троих — вскоре после возвращения.

Рост количества таких дел происходит на фоне резкого увеличения числа преследований по статьям о государственной измене и шпионаже в целом. The Insider писал, что только в первом квартале 2026 года российские суды осудили по этим и связанным статьям 110 человек. С начала полномасштабного вторжения России в Украину число осужденных превысило 1100 человек, тогда как с 1997 по 2021 год включительно их было 170.

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Публикация:«Среди россиян, которых стали преследовать после возвращения в РФ, доля обвиненных в госизмене выросла с 44 до 73%»

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