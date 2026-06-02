Гражданина России и Бельгии приговорили к 16 годам колонии строгого режима за перевод подруге из Украины

The Insider
Российский суд приговорил гражданина России и Бельгии Михаила Лощинина к 16 годам заключения в колонии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Псковского областного суда.

Лощинина признали виновным в «финансировании представителей иностранного государства, признанного противником Российской Федерации» — речь идет о денежном переводе бывшей подруге из Украины, который он сделал еще в 2022 году. Переписку с ней, а также украинские контакты обнаружили сотрудники ФСБ при досмотре телефона мужчины на пограничном переходе с Латвией.

Лощинин приехал в Россию в июле 2025 года на мотоцикле, чтобы навестить отца после операции на сердце. С 2000 года он жил в Европе и за четверть века приезжал на родину не более трех раз. По словам самого Лощинина, изложенным в письмах из заключения, после досмотра на границе сотрудники ФСБ направили его в магазин — и по дороге намеренно вывели в приграничную зону, что стало формальным поводом для задержания. Несколько дней он провел на КПП «Убылинка», потом около месяца — в гостинице в Пыталово, за проживание в которой его принуждали платить из собственных денег, угрожая в противном случае «подвалом».

В августе Лощинина этапировали в СИЗО-2 в белгородском Старом Осколе, где, по его словам, его избивали и применяли к нему пытки. Позднее ему предъявили официальные обвинения и перевезли в Псков, где и состоялся суд. В письмах из заключения мужчина признавал, что не следил за происходящим в России — «хотя следовало бы».

Адвокат «Первого отдела» ранее заявлял, что единственный реальный шанс на освобождение Лощинина — обмен заключенными, причем вероятность его возрастет, если в ситуацию активно вмешаются власти Бельгии. Однако российская сторона отказывается признавать второе гражданство осужденного и не допускает к нему представителей бельгийского консульства.

