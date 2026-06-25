«Первый отдел»: Российские суды вынесли рекордное число приговоров по делам о госизмене и шпионаже — 48 за месяц

Российские суды в марте вынесли рекордное количество приговоров по делам о госизмене и шпионаже — 48. Об этом говорится в докладе «Первого отдела», опубликованном 25 июня. Всего в первом квартале 2026 года по таким делам были осуждены 110 человек (99 приговоров по статье «госизмена», 6 — «шпионаж», 4 — «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», 1 — «оказание помощи противнику»).

Более чем половине осужденных, помимо «госизмены» и «шпионажа», вменяли «террористические» и «диверсионные» статьи. Почти в 70% случаев в судебных карточках скрыты личные данные осужденных. Как минимум в двух случаях подсудимых отправили на принудительное лечение: в Омской области и на оккупированной территории Донецкой области Украины. В Оренбургской области обвиняемый скончался до вынесения приговора.

Из 110 осужденных почти четверть, 26 человек, — граждане Украины. В первом квартале года приговоры по делам о госизмене и шпионаже выносили в общей сложности 40 судов в России и на оккупированных территориях Украины, в том числе семь военных судов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в России по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику осуждено более 1100 человек. При этом с 1997-го по 2021 год включительно по этим статьям было осуждено в общей сложности 170 человек.