«Мемориал»: Средний срок заключения по политическим делам в России вырос до 11 лет. В 2021 году он был меньше 7 лет

После начала полномасштабной войны в Украине сроки заключения по политически мотивированным делам в России резко выросли: если в 2021 году средний срок составлял 6 лет 7 месяцев, то в 2026 году — уже 11 лет. Об этом говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Авторы доклада пишут, что политические репрессии после начала войны изменились не только количественно, но и качественно. По их оценке, власти фактически выделили политически преследуемых в отдельную группу, к которой относятся не как к обычным обвиняемым, а как к «врагам», представляющим угрозу для режима.

В 2022 году средний срок лишения свободы по политически мотивированным делам составлял 6 лет 8 месяцев, в 2023-м — 7 лет, в 2024-м — 8 лет 7 месяцев, в 2025-м — 10 лет 10 месяцев. В «Мемориале» отмечают, что рост выглядит особенно показательным с учетом того, что к лишению свободы стали приговаривать и тех, кто раньше мог получить штраф или условный срок.

Ужесточение приговоров, по данным доклада, достигается несколькими способами. После начала войны в Уголовный кодекс ввели 12 новых статей, которые используются в политически мотивированных преследованиях. Не менее чем в 12 статей внесли расширяющие правки, часто с размытыми формулировками, а наказание ужесточили как минимум по 13 статьям, применяемым в рамках политических репрессий.

Среди таких изменений — пожизненное лишение свободы за госизмену, увеличение максимального срока за «простую» диверсию с 15 до 20 лет, возможность конфискации имущества по статьям о «фейках» об армии, «дискредитации» армии и «призывах к санкциям». В 2025 году по статьям о преступлениях диверсионной направленности также стало возможно привлекать к уголовной ответственности с 14 лет, а сроки давности по таким делам отменили.

Отдельный механизм ужесточения — переход к более тяжелым статьям. В докладе это называют «вымыванием» более легких составов. Например, в 2022 году поджоги военкоматов и объектов инфраструктуры часто квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества, где максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Позже эту практику почти полностью вытеснили статьи о теракте и диверсии, по которым возможно пожизненное заключение.

Похожая тенденция видна и по делам о «фейках» об армии. В 2022 году по более тяжелой, второй части статьи 207.3 УК были осуждены 43% фигурантов таких дел, в 2023-м — 52%, в 2024-м — 81%, а в первой половине 2025 года — 80%. По данным «Мемориала», такой результат достигается главным образом за счет вменения мотива политической, идеологической или иной ненависти либо вражды.

Доля политически мотивированных дел с обвинениями в особо тяжких преступлениях также резко выросла. В 2021 году такие обвинения были в 12% дел, в 2022-м — в 27%, в 2023-м — в 23%, в 2024-м — в 40%, в 2025-м — в 39%. Авторы доклада связывают это с тем, что структура репрессий сместилась от дел за высказывания к делам о госизмене, шпионаже, терроризме и диверсиях.

Еще один фактор роста сроков — увеличение числа обвинений в одном деле. Среднее число статей УК в приговорах по политически мотивированным делам выросло с 1,37 в 2022 году до 1,95 в 2025 и 2026 годах. Большее число обвинений позволяет судам складывать наказания и назначать более длительные сроки.

При этом, как отмечает «Мемориал», наказания становятся жестче даже по одним и тем же статьям. Например, по делам о госизмене, где фигуранту вменялась только одна статья, средний срок вырос с 9 лет 6 месяцев в 2023 году до 13 лет 3 месяцев в 2025-м. По делам о диверсии — с 6 лет 7 месяцев до 10 лет 4 месяцев.

Авторы доклада подчеркивают, что политические дела идут вразрез с общей уголовной статистикой в России. По всем статьям УК доля приговоренных к лишению свободы с 2022 года до середины 2025 года составляла около 26–30%, а общее число осужденных снижалось. На этом фоне политически мотивированные дела, где сроки значительно выросли, выглядят как отдельная категория репрессий.

«Мемориал» делает вывод, что российские власти целенаправленно повышают «цену» любой нелояльности. По оценке авторов доклада, политические преследования превращаются в «отдельный изолированный мир», где суровые приговоры сочетаются с внепроцессуальным насилием, пытками и полным бесправием отдельных групп преследуемых.

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал доклад уже после того, как Верховный суд РФ признал «экстремистской организацией» международное общественное движение «Мемориал». Дело рассматривалось в закрытом режиме. Адвоката Леонида Соловьёва, представлявшего интересы «Мемориала», не допустили к участию в процессе — его удалили из зала суда, сообщал проект «Слово защите».

После решения Верховного суда в «Мемориале» заявили, что запрещенной судом организации не существует, а целью властей назвали запрет «под угрозой преследования всего, что связано с деятельностью многочисленных „мемориальских“ организаций». В организации также предупредили, что под запрет может попасть и «идеология» «Мемориала» — сохранение исторической памяти и соблюдение прав человека.