В России снижается доля политических дел за высказывания при сохранении общего уровня репрессий за счет более тяжких обвинений — доклад

Руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис в разговоре с The Insider отметил, что снижение доли дел за высказывания может иметь как минимум два наиболее вероятных объяснения:

«Первое — ресурс карательной машины ограничен. Это вполне конкретное число людей, которые ежедневно занимаются фабрикацией уголовных дел. И поскольку растет число дел с обвинениями по более тяжким статьям, то можно полагать, что для большего устрашения общества эти карательные органы сконцентрировали усилия не на преследованиях за высказывания, все-таки относительно мягких, а на провокациях и преследованиях за действия. Второе объяснение связано с восприятием таких дел в обществе. В общем количестве дел за высказывания мы видим сокращение доли дел по статьям о так называемой „дискредитации армии“ и „фейках“. Вряд ли самих высказываний стало меньше. Но такие преследования хуже воспринимаются обществом как обоснованные. Наказание просто за мнение — даже если оно запугивает — вызывает больше отторжения, чем дела, где речь идет о якобы совершенных действиях, например, о госизмене или терроризме» .

При этом Давидис добавляет, что внутри категории дел «за слова» всё более заметную роль играет статья об оправдании и пропаганде терроризма:

«Статьи о „фейках“ и „дискредитации“ выглядят слишком неубедительно. Они хуже выполняют задачу стигматизации: одно дело — объявить человека „оправдателем терроризма“, и многие не будут разбираться в деталях, другое — обвинение в „заведомо ложной информации“, которое воспринимается как просто иное мнение. И при всей поляризации общества, особенно сейчас, когда к „дискредитации“ стали привлекать уже сторонников войны, это выглядит глуповато».

Рост числа дел против свидетелей Иеговы и за донаты ФБК

В первом квартале 2026 года резко выросло число дел, связанных с «экстремистскими» статьями. В частности, увеличилось количество преследований по статье об участии в деятельности экстремистской организации — в первую очередь против свидетелей Иеговы. За три месяца 2026 года правозащитники зафиксировали 39 таких фигурантов, тогда как за весь 2025 год — 51. В нескольких регионах, включая Забайкальский и Красноярский края, Хакасию и Башкортостан, были возбуждены групповые уголовные дела.

Также продолжается рост числа дел за «финансирование экстремизма», в том числе за донаты ФБК. За первые три месяца 2026 года зафиксировано 44 новых дела — почти половина от общего числа за весь 2025 год. При этом правозащитники отмечают, что часть этих преследований могла начаться ранее, но стала известна только на стадии приговора.

В остальном ключевые тенденции 2025 года сохраняются: снижается число дел «за слова», а репрессивная практика всё чаще опирается на более тяжкие составы, расследованием которых занимается ФСБ.

Дела против украинцев

Отдельно в докладе отмечается нарастание преследований украинских военных. Несмотря на завершение кампании по делам против попавших в плен в Курской области, общее число уголовных дел против украинских военнослужащих продолжает увеличиваться. В I квартале 2026 года их доля достигла около 14% от всех политически мотивированных преследований, осуществляемых российскими властями.

На оккупированных территориях Украины, где в 2025 году фиксировался рост репрессий, в начале 2026 года наблюдается снижение числа новых уголовных дел. Однако правозащитники подчеркивают, что пока неясно, является ли это устойчивой тенденцией или временным колебанием.

При этом уровень репрессий на оккупированных территориях в пересчете на население по-прежнему значительно выше, чем в России. По оценкам «Мемориала», на конец 2025 года этот показатель в Крыму превышал российский примерно в 5 раз, а на новооккупированных территориях — до 8 раз. Правозащитники также отмечали, что на этих территориях выше доля обвинений по особо тяжким статьям, в том числе «террористическим» и связанным с госизменой, что отражает более жесткий характер преследований, по сравнению с Россией.