На новооккупированных территориях Украины уровень политических преследований в 8 раз выше, чем в России — статистика «Мемориала»

В марте 2026 года в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга внесли рекордное число уроженцев Украины — 115 человек. Отдельный рекорд зафиксирован в отношении людей, родившихся в частично оккупированных областях Украины — среди добавленных в список 48 таких граждан.

На практике значительная часть фигурантов перечня — это обвиняемые по политически мотивированным делам, прежде всего по «террористическим» статьям. Поэтому рост числа включенных в список отражает расширение такого преследования.

Правозащитники, с которыми поговорил The Insider, отмечают неуклонный рост политически мотивированных дел на оккупированных территориях Украины, среди которых большую долю составляют дела по «террористическим» статьям. Хотя в «список террористов и экстремистов» могут вносить людей на разных этапах уголовного преследования: кого-то сразу после возбуждения дела, кого-то уже после приговора — увеличение числа его фигурантов коррелирует с количеством уголовных дел.

По данным правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», предоставленным The Insider, число украинцев, подвергшихся уголовному преследованию по делам с признаками политической мотивации в России и на оккупированных территориях, в последние годы существенно выросло. Если в 2022 году было зафиксировано 376 таких дел, то в 2023 году — 295, а в 2024 году — уже 692 дела. За 2025 год известно о 436 случаях.

Отдельно правозащитники учитывают преследования непосредственно на оккупированных территориях. Там динамика также показывает рост: 288 дел в 2022 году, 246 — в 2023-м, 338 — в 2024-м и 276 — в 2025 году.

В «Мемориале» подчеркивают, что снижение показателей за 2025 год не отражает реальной картины, так как информация о многих уголовных делах становится известна с задержкой, поэтому статистика за 2025 год остается неполной и, как ожидается, будет значительно скорректирована в течение 2026 года.



Руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис в комментарии The Insider отмечает серьезный разрыв между статистикой политически мотивированных уголовных дел на территории России и в оккупированных регионах Украины:

«В последние два-три года на территории России количество уголовных дел с признаками политического мотива остается ровным — примерно 500 человек в квартал. Но на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, идет неуклонный рост. Это касается и военнопленных — темп [уголовного] преследования пленных тоже растет. Попытки каких-то объективных замеров привели нас к тому, что мы пытаемся считать коэффициент интенсивности уголовных дел с политической мотивацией на душу населения. На оккупированных территориях Украины этот показатель радикально выше, чем в России. На конец прошлого года у нас получилось, что в Крыму этот показатель примерно в 5 раз выше, чем в России, а на новооккупированных территориях — в 8 раз. Понятно, что идет общая тенденция на ужесточение и использование более тяжких статей с увеличением доли террористических обвинений и обвинений в госизмене и диверсиях и внутри России, но в сравнении с Россией на оккупированных территориях доля обвинений в тяжких преступлениях выше».

Адвокат и правозащитник Николай Полозов, оказывающий помощь преследуемым украинцам, в комментарии The Insider отметил, что наблюдает в судах увеличение «террористических» статей по делам против украинцев с оккупированных территорий. При этом, на его взгляд, темп боевых действий не коррелирует с репрессиями против украинцев на оккупированных территориях.