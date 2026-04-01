Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

277

 

 

 

 

 

Новости

Март стал рекордным по числу внесенных в перечень «террористов и экстремистов» уроженцев Украины — мониторинг

The Insider
Украинец Николай Чебан в суде: его обвинили в «терроризме» за участие в боевых действиях в Курской области и приговорили к 16 годам лишения свободы. Фото: СК

Украинец Николай Чебан в суде: его обвинили в «терроризме» за участие в боевых действиях в Курской области и приговорили к 16 годам лишения свободы. Фото: СК

В марте 2026 года в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг, было внесено рекордное число уроженцев Украины — 115 человек. Об этом сообщает мониторинговый проект «Обновление перечня террористов и экстремистов». По его данным, это почти на два порядка больше довоенного уровня: до февраля 2022 года в список в среднем добавляли по 2–3 украинца в месяц.

Отдельный рекорд зафиксирован по числу людей, родившихся в частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины: в марте в перечень включили 48 таких граждан. До 2022 года, как отмечают исследователи, в среднем добавляли одного человека из этих регионов раз в два месяца. Таким образом, темпы выросли примерно в сто раз.

Мониторинговый проект «Обновление перечня террористов и экстремистов»

Мониторинговый проект «Обновление перечня террористов и экстремистов»

«Перечень террористов и экстремистов» — это список, который ведет Росфинмониторинг с 2011 года. В него включают людей, подозреваемых, обвиняемых или осужденных по статьям, связанным с терроризмом, экстремизмом и рядом преступлений против основ конституционного строя. Рост числа людей в перечне Росфинмониторинга означает рост числа уголовных дел. 

После начала полномасштабной войны в Украине число украинцев в этом перечне резко выросло. По подсчетам дата-аналитического центра Кирилла Парубца и The Insider, по состоянию на 10 июля 2025 года с начала полномасштабной войны в перечень были внесены более 1000 граждан Украины. Их доля среди всех включенных в список также продолжает расти. При этом правозащитные организации и исследователи отмечают, что значительная часть дел, по которым людей вносят в перечень, имеет политический характер, включая обвинения по статьям о «фейках» об армии и «дискредитации» вооруженных сил.

Авторы мониторинга связывают резкий рост числа внесенных в перечень украинцев, в том числе уроженцев оккупированных регионов, с усилением репрессивной практики на занятых Россией территориях.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте