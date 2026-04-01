Март стал рекордным по числу внесенных в перечень «террористов и экстремистов» уроженцев Украины — мониторинг

В марте 2026 года в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг, было внесено рекордное число уроженцев Украины — 115 человек. Об этом сообщает мониторинговый проект «Обновление перечня террористов и экстремистов». По его данным, это почти на два порядка больше довоенного уровня: до февраля 2022 года в список в среднем добавляли по 2–3 украинца в месяц.
Отдельный рекорд зафиксирован по числу людей, родившихся в частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины: в марте в перечень включили 48 таких граждан. До 2022 года, как отмечают исследователи, в среднем добавляли одного человека из этих регионов раз в два месяца. Таким образом, темпы выросли примерно в сто раз.
«Перечень террористов и экстремистов» — это список, который ведет Росфинмониторинг с 2011 года. В него включают людей, подозреваемых, обвиняемых или осужденных по статьям, связанным с терроризмом, экстремизмом и рядом преступлений против основ конституционного строя. Рост числа людей в перечне Росфинмониторинга означает рост числа уголовных дел.
После начала полномасштабной войны в Украине число украинцев в этом перечне резко выросло. По подсчетам дата-аналитического центра Кирилла Парубца и The Insider, по состоянию на 10 июля 2025 года с начала полномасштабной войны в перечень были внесены более 1000 граждан Украины. Их доля среди всех включенных в список также продолжает расти. При этом правозащитные организации и исследователи отмечают, что значительная часть дел, по которым людей вносят в перечень, имеет политический характер, включая обвинения по статьям о «фейках» об армии и «дискредитации» вооруженных сил.
Авторы мониторинга связывают резкий рост числа внесенных в перечень украинцев, в том числе уроженцев оккупированных регионов, с усилением репрессивной практики на занятых Россией территориях.