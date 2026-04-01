Март стал рекордным по числу внесенных в перечень «террористов и экстремистов» уроженцев Украины — мониторинг

«Перечень террористов и экстремистов» — это список, который ведет Росфинмониторинг с 2011 года. В него включают людей, подозреваемых, обвиняемых или осужденных по статьям, связанным с терроризмом, экстремизмом и рядом преступлений против основ конституционного строя. Рост числа людей в перечне Росфинмониторинга означает рост числа уголовных дел.

После начала полномасштабной войны в Украине число украинцев в этом перечне резко выросло. По подсчетам дата-аналитического центра Кирилла Парубца и The Insider, по состоянию на 10 июля 2025 года с начала полномасштабной войны в перечень были внесены более 1000 граждан Украины. Их доля среди всех включенных в список также продолжает расти. При этом правозащитные организации и исследователи отмечают, что значительная часть дел, по которым людей вносят в перечень, имеет политический характер, включая обвинения по статьям о «фейках» об армии и «дискредитации» вооруженных сил.

Авторы мониторинга связывают резкий рост числа внесенных в перечень украинцев, в том числе уроженцев оккупированных регионов, с усилением репрессивной практики на занятых Россией территориях.