В российских тюрьмах с начала года погибли как минимум десять политзаключенных. 14 октября стало известно о смерти Рустама Халикова

В российской колонии в Пензенской области погиб политзаключенный Рустам Османович Халиков. Об этом сообщил правозащитный проект FREE120. Информацию о его смерти подтверждает и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Таким образом, с начала 2026 года в российских тюрьмах погибли как минимум 10 политзаключенных.

Проект FREE120, который борется за освобождение тяжелобольных политзаключенных в России, сообщил о смерти Халикова 14 октября. По данным правозащитников, он погиб в ИК-4 Пензенской области предположительно 27 сентября 2026 года. Отмечается, что Халиков, родившийся 7 июня 1977 года в Челябинской области, был осужден за причастность к группировке «Хизб ут-Тахрир» в 2021 году. У него было высшее образование и малолетний ребенок.

Как сообщают правозащитники, последние годы он добивался перевода из ИК-4 Пензенской области в Челябинскую область или Башкортостан, чтобы быть ближе к пожилым родителям, которым здоровье и тяжелое материальное состояние не позволяло преодолевать большие расстояния для свиданий с сыном. ФСИН и суд отказали Халикову в переводе.

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» также сообщает, что Халиков погиб в колонии «предположительно 27 сентября 2026 года». Там отметили, что он был осужден на 12 лет и находился в заключении с 26 ноября 2019 года. В проекте объясняли, что считают Халикова политзаключенным, поскольку он был обвинен в террористической деятельности «при отсутствии события или состава таких преступлений». В частности, обвинение строилось на показаниях двух свидетелей, имена которых были изменены. Они заявляли, что им «стало понятно», будто Халиков и еще один фигурант этого дела, Галимов Илфат Миратович, пытаются их склонить к вступлению в «Хизб ут-Тахрир».

При этом последним погибшим политзаключенным стал Игорь Яковенко, о смерти которого The Insider сообщал неделей ранее. Яковенко погиб 8 октября в краснодарском СИЗО. На тот момент о смерти Халикова еще не было известно.

Помимо Халикова и Яковенко, известно о смерти в российских СИЗО, тюрьмах и колониях с начала 2026 года еще как минимум восьми политзаключенных.