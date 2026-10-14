В российских тюрьмах с начала года погибли как минимум десять политзаключенных. 14 октября стало известно о смерти Рустама Халикова

В российской колонии в Пензенской области погиб политзаключенный Рустам Османович Халиков. Об этом сообщил правозащитный проект FREE120. Информацию о его смерти подтверждает и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Таким образом, с начала 2026 года в российских тюрьмах погибли как минимум 10 политзаключенных.
Проект FREE120, который борется за освобождение тяжелобольных политзаключенных в России, сообщил о смерти Халикова 14 октября. По данным правозащитников, он погиб в ИК-4 Пензенской области предположительно 27 сентября 2026 года. Отмечается, что Халиков, родившийся 7 июня 1977 года в Челябинской области, был осужден за причастность к группировке «Хизб ут-Тахрир» в 2021 году. У него было высшее образование и малолетний ребенок.
Как сообщают правозащитники, последние годы он добивался перевода из ИК-4 Пензенской области в Челябинскую область или Башкортостан, чтобы быть ближе к пожилым родителям, которым здоровье и тяжелое материальное состояние не позволяло преодолевать большие расстояния для свиданий с сыном. ФСИН и суд отказали Халикову в переводе.
Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» также сообщает, что Халиков погиб в колонии «предположительно 27 сентября 2026 года». Там отметили, что он был осужден на 12 лет и находился в заключении с 26 ноября 2019 года. В проекте объясняли, что считают Халикова политзаключенным, поскольку он был обвинен в террористической деятельности «при отсутствии события или состава таких преступлений». В частности, обвинение строилось на показаниях двух свидетелей, имена которых были изменены. Они заявляли, что им «стало понятно», будто Халиков и еще один фигурант этого дела, Галимов Илфат Миратович, пытаются их склонить к вступлению в «Хизб ут-Тахрир».
При этом последним погибшим политзаключенным стал Игорь Яковенко, о смерти которого The Insider сообщал неделей ранее. Яковенко погиб 8 октября в краснодарском СИЗО. На тот момент о смерти Халикова еще не было известно.
Помимо Халикова и Яковенко, известно о смерти в российских СИЗО, тюрьмах и колониях с начала 2026 года еще как минимум восьми политзаключенных.
- Роман Сидоркин умер 9 января в Саратовской области. Бывшего сотрудника оборонного предприятия в Курской области осудили по делу о госизмене: следствие утверждало, что он вместе с бывшей женой передавал украинской разведке техническую документацию и образцы военной продукции. В декабре 2025 года у Сидоркина появились симптомы бронхита, а позднее развилась пневмония. Его госпитализировали лишь за четыре дня до смерти.
- Олег Тырышкин, бывший шахтер и профсоюзный активист из Кузбасса, умер 4 февраля в возрасте 64 лет. Его приговорили к 2 годам колонии за комментарий в соцсети «ВКонтакте» о гибели Ахмата Кадырова. По информации активистов, переписывавшихся с заключенными, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ранее Тырышкин жаловался на состояние здоровья, в том числе на кисту головного мозга.
- Александр Доценко умер 19 февраля после обширного инфаркта. Художника-ювелира приговорили к 3 годам колонии по делу об антивоенных открытках, оставленных в петербургском супермаркете «Лента». Его супруге Анастасии Дюдяевой по тому же делу назначили 3,5 года. После инфаркта администрация колонии несколько дней не сообщала родственникам и адвокату о состоянии Доценко.
- Владимир Осипов умер в марте в СИЗО Ухты, куда его этапировали из Подмосковья. 56-летнего мужчину приговорили к 6,5 года колонии за публикации в «Одноклассниках» о российской армии и Владимире Путине. Во время судебного процесса Осипову неоднократно вызывали скорую помощь, а на одном из заседаний судья отказалась переносить его последнее слово, несмотря на жалобы на высокое давление.
- Андрей Акузин, 53-летний художник из Комсомольска-на-Амуре, покончил с собой 8 апреля в местном СИЗО, спустя 6 дней после задержания. По словам его подруги, поводом для уголовного преследования стал комментарий в интернете. В реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга Акузина внесли уже после смерти.
- Веган Христолюб Божий, ранее носивший имя Дмитрий Кузнецов, умер 17 апреля в ИК-2 Воронежа. 43-летнего проповедника и YouTube-блогера приговорили к 3 годам лишения свободы за видеоролики с критикой войны, советской армии и ислама. Позднее стало известно, что его нашли повесившимся в штрафном изоляторе, а против сотрудников колонии, по данным СМИ, возбудили дело о халатности. Родственники не поверили в версию самоубийства.
- Владимир Яроцкий погиб в ночь на 7 мая в колонии ИК-9 Хадыженска Краснодарского края. Художника приговорили к 5,5 года колонии по статьям о «фейках» об армии и «осквернении символов воинской славы» из-за публикаций, в том числе карикатуры на Путина с изображением пениса и георгиевской ленты. По официальной версии, Яроцкий покончил с собой. Другой заключенный сообщал, что художник жаловался на давление со стороны администрации колонии.
- Ибрагим Куджанов, 52-летний житель Луганской области, умер в ИК-8 в Омской области, о его смерти стало известно в июле. Куджанова приговорили к 5,5 года за службу водителем в украинском батальоне «Айдар» в 2018–2019 годах. По словам его дочери, после задержания мужчину пытали током, а причиной смерти стал второй инфаркт на фоне аневризмы и почечной недостаточности. Его сын Артём также находится в российском заключении: в 2025 году его приговорили к 12 годам колонии по делу о шпионаже.