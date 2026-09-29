«Хочется, чтобы люди оказались на свободе. Но тогда режим получит ресурсы для войны» — Давидис о снятии санкций в обмен на политзаключённых

Спецпосланник президента США по Восточной Европе Джон Коул предложил главе Белого дома Дональду Трампу снять часть санкций в отношении России в обмен на освобождение президентом РФ Владимиром Путиным политзаключенных. Об этом сообщает The Atlantic. Отмечается, что американский лидер одобрил идею. Руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис в разговоре с The Insider пояснил: если подобная сделка и будет реализована, то речь пойдет о минимальном количестве политзаключенных и вряд ли затронет тысячи человек, обвиненных в сотрудничестве с Украиной. По его мнению, Трамп может пойти на это исключительно ради демонстрации успехов во внешней политике, тогда как сами репрессии внутри России это никак не остановит.

Как отмечает The Atlantic, инициатива пока находится на ранней стадии. С ее помощью Трамп планирует достичь сразу нескольких целей: реинтегрировать Россию в мировую экономику, расширить переговоры с Москвой за пределы войны в Украине, а также начать дискуссии о заключении выгодных сделок, касающихся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров. Кроме того, в качестве бонуса освобождение политзаключенных из российских тюрем могло бы укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится, пишет издание.

Как заявил The Atlantic Джон Коул, подобная сделка — смягчение санкций в обмен на освобождение политзаключенных — могла бы приблизить мир между Россией и Украиной, которого добивается Трамп. По словам спецпосланника президента США, заняться вопросом освобождения российских политзаключенных он решил после встречи в Вашингтоне с нобелевским лауреатом и сооснователем «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

Недавно Муратов в эфире CNN публично призвал иностранных политиков и особенно американских переговорщиков заняться судьбой политических заключенных в России и показал фотографии некоторых из них.

The Atlantic подчеркивает, что Коулу уже удалось добиться освобождения около 500 политзаключенных из тюрем Беларуси, включая Марию Колесникову, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. В ответ на это США ослабили санкции в отношении республики и недавно заключили сделку на покупку белорусских калийных удобрений.

В середине сентября Александр Лукашенко освободил 25 политических заключенных во время визита Коула в Минск. В ответ США сняли санкции с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром».

Руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис в разговоре с The Insider отметил: если Трамп действительно предложит Путину подобную сделку, то пойдет на это исключительно для демонстрации успехов во внешней политике, а не из-за заботы о политзаключенных. Он подчеркнул:

«Сами по себе политзаключенные, конечно, Трампу не нужны, и ему безразлично, будет ли их много или мало. Количество людей, лишенных свободы по политическим мотивам, по нашим данным, составляет более 5 тысяч. Политзаключенные, чьи дела изучены и которые должны быть освобождены, если бы Россия применяла внешние обязательства и международные договоры, — это порядка 1,8 тысячи человек. А людей, которые с явным признаком политического мотива удерживаются, если даже не считать гражданских заложников, которые содержатся incommunicado и которым не предъявлено уголовных обвинений, примерно 5,7 тысячи. Никакая сделка не приведет к освобождению их всех, особенно тех, кто в наибольшей степени в этом нуждается, то есть люди, которые обвиняются в пожертвованиях в Украину, в передаче сведений, в активных действиях, в террористических угрозах или диверсиях в пользу Украины. Многие из них под формальное определение политзаключенных не подпадают, и велика вероятность, что об их освобождении даже не пойдет разговор. Люди, которые реально пытались перейти на сторону ВСУ, — это минимум десятки людей. Я не думаю, что в торг, о котором идет речь, окажутся включены эти люди».

По мнению Давидиса, возможная сделка вряд ли приведет к тому, что в России появится еще больше политзаключенных, если Москва поймет, что с их помощью можно будет рассчитывать на смягчение санкций. Он пояснил, что независимо от каких-либо договоренностей репрессии в России продолжатся: