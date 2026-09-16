Лукашенко освободил 25 политзаключенных в обмен на снятие санкций с двух белорусских компаний

Александр Лукашенко освободил 25 политических заключенных после переговоров со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Об этом американский чиновник написал на своей странице в соцсети X. Он отметил, что Вашингтон продолжит работу по налаживанию отношений с Минском, и пообещал в будущем добиться освобождения и других политзаключенных.

Во время встречи с Лукашенко в Минске Коул предложил снять санкции с компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром» взамен на освобождение из белорусских тюрем 25 политзаключенных. Позднее 16 сентября он написал в X:

«Сегодня освобождены 25 заключенных! Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Спасибо, президент Лукашенко, за этот шаг и спасибо нашим друзьям в Литве за поддержку. Мы продолжим улучшать американо-белорусские отношения и работаем над обеспечением освобождения большего числа людей в самом ближайшем будущем. Мы еще не закончили!»

Как отмечает издание «Зеркало», среди освобожденных — гендиректор TUT.BY Людмила Чекина, основатель «Арт Сядзібы» и магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павел Белоус, журналист и медиаменеджер Андрей Александров, политолог Татьяна Кузина, директор информационного агентства «БелаПАН» Дмитрий Новожилов, журналист Кирилл Позняк и его дочь Янина Позняк, издатель Дмитрий Колос. А также музыканты Tor Band Евгений Бурло, Дмитрий Головач и Андрей Яремчик, участник группы «Стары Ольса» Александр Чумаков, политзаключенные Ирина Злобина, Павел Петрученя, Евгений Юшкевич, Яна Пинчук, Елена Лазарчик, Денис Сальманович, Илья Веремеев, Сергей Рябцев, Светлана Якубович, Анастасия Лазаренко, Андрей Цалюк, Ольга Строева, Кирилл Гнездилов.

Накануне Коул заявил о готовности США разморозить для Лукашенко $43–44 млн, зависшие в американском банке Citibank. По словам спецпосланника Трампа, «эти деньги должны быть разморожены и возвращены». Он пообещал «сразу сообщить», как только администрация президента США «получит конкретный ответ от банка».

11 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко заявил, что в Citibank застряли около $43–44 млн — деньги, которые ему перечислила сотрудничавшая с Беларусью компания. «Должок верните. <…> У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. <…> Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», — сказал он, добавив, что правительство доложило ему о ситуации с застрявшей суммой в письменном виде.

Переговоры Коула с Лукашенко стали не первым контактом спецпосланника с белорусскими властями: ранее тот уже приглашал Лукашенко в США, передавая, что Трамп относится к нему с уважением и называет его в числе своих друзей среди мировых лидеров.