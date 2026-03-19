«Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси». Спецпосланник Трампа пригласил Лукашенко в США

Спецпосланник Белого дома по Беларуси Джон Коул провел переговоры с Александром Лукашенко, на которых затронул тему его возможного приезда в США и выразил готовность работать над организацией такой поездки, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко. Коул передал, что Трамп относится к Лукашенко с уважением и называет его в числе «своих друзей» среди мировых лидеров. Помимо двусторонних отношений, собеседники обсудили ближневосточный конфликт.

Американский спецпосланник подчеркнул:

«Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе».

Лукашенко, со своей стороны, указал на то, что США воюют против стран — союзников Минска, и попросил донести эту позицию до Трампа. В прошлый раз Коул и Лукашенко встречались в декабре 2025 года — тогда белорусский лидер положительно оценил действия американского президента.

На фоне сближения с администрацией Трампа Лукашенко с лета 2025 года активно освобождает политзаключенных. В июне по просьбе Трампа он помиловал 14 человек, включая Сергея Тихановского, в сентябре — еще 52, а в декабре, после переговоров с Коулом — 123 человека, среди которых оказались Виктор Бабарико, Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

В феврале 2026 года без требования о депортации был освобожден Николай Статкевич, ранее отказавшийся покидать страну и возвращенный в колонию. Всего с лета 2024 года Лукашенко помиловал более 300 человек, однако в белорусских тюрьмах, по данным правозащитников, по-прежнему находятся около 1200 политзаключенных.

