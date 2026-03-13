«А чтобы не бахнул “Орешник”, вы к нам не лезьте» — Лукашенко заявил, что Беларусь купила у России ракетные комплексы «Орешник»

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика купила у России ракетный комплекс «Орешник», передает белорусское государственное информагентство «Белта».

«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что развернутый в Беларуси «Орешник» должен быть законной целью для НАТО:

«Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим “Орешником” по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул “Орешник”, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — подчеркнул Лукашенко.

19 декабря Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории страны. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства.



