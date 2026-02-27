Собутыльник: держатель активов Медведева зарабатывает на производстве «Орешника», и это не мешает ему производить вино в Италии

Бывший однокурсник, а ныне держатель активов Дмитрия Медведева Илья Елисеев оказался владельцем компании, которая является подрядчиком работающего над производством ракет подсанкционного предприятия, выяснил The Insider. При этом он остается акционером винодельни в Италии. Прятать от санкций эти владения Елисееву помогает его тайная супруга, которая обогащается на госконтрактах и участвует в защите российского государства в международных судах по громким политическим делам.
Содержание
Секретная жена и ее миллионы
Станки для оборонки
Итальянская винодельня
«Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем», — так Илья Елисеев сам описывал характер отношений с председателем партии «Единая Россия». С Дмитрием Медведевым они вместе учились на юрфаке ЛГУ. И своей стремительной карьерой Елисеев, который сейчас занимает пост зампреда «Газпромбанка», обязан однокурснику: в госбанк он пришел на работу в 2005 году, когда Медведев занимал пост главы совета директоров «Газпрома».
Сегодня Елисеев продолжает управлять бизнес-активами Медведева: как в России, так и за рубежом. Помогает ему в этом его тайная супруга.
Секретная жена и ее миллионы
По данным The Insider, в 2020 году у Ильи Елисеева родилась дочь Таисия. Матерью девочки в документах ЗАГС указана Наталия Малямина — управляющий партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры».
Упраздненная Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
По состоянию на 2025 год.
Наталия Малямина
«В 2009 году мы объединились с Наталией Маляминой и стали работать как одна команда и единый бренд. Я знал Наталию по совместной работе в санкт-петербургском офисе ЕПАМ, она ушла оттуда чуть позже меня и основала свою юридическую фирму в Москве. На момент объединения у нее было восемь-девять юристов, у нас — двенадцать–пятнадцать. Я не помню конкретных цифр, но думаю, что это не столь важно: мы объединялись именно с Наталией», — рассказывал другой партнер, Христофор Иванян.
Малямина специализируется в основном на законотворчестве и взаимодействии с органами государственной власти. Сама же компания представляла интересы России в споре Украины против России в ЕСПЧ по поводу аннексии Крыма и нарушения Конвенции по правам человека на территории полуострова.
Госконтракты общей стоимостью более 500 млн рублей на «оказание Российской Федерации юридических услуг» адвокатское бюро Маляминой получило в 2016 году от федерального правительства, которое на тот момент возглавлял Медведев. Юристы этой фирмы представляли в международных судах в Страсбурге и интересы РФ в тяжбе с ЮКОСом, а также «Оборонсервиса» в деле по отказу Германии от военно-технического сотрудничества с Россией.
Не сидят юристы бюро «Иванян и партнеры» без дела и сейчас: именно они добились снятия европейских санкций с дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой. Еще один клиент Маляминой — «Газпромбанк».
Доход самого Елисеева в госбанке — около 432 млн рублей в год. На имя же Маляминой записано имение на Рублевке, установил The Insider.
Ей принадлежит огромный дом (1343 м²) и участок (51 сотка) в коттеджном поселке «Успенский лес».
Станки для оборонки
В 2023 году Елисеев стал совладельцем ООО «Бивер Тех» и постепенно нарастил свою долю в уставном капитале с 20% до 30%. Эта станкостроительная компания является подрядчиком «Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (НПЦАП), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», узнал The Insider благодаря картотеке арбитражных дел.
В феврале в Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление НПЦАП к «Бивер Тех», из которого следует, что между компаниями в 2024 году заключен договор. В том же году, согласно данным бухотчетности, выручка фирмы Елисеева резко выросла: с 64 млн рублей годом ранее до 296 млн.
НПЦАП, как стало известно в ходе войны с Украиной, должен был участвовать в создании системы управления ракеты «Орешник». Компания включена в санкционные списки США и Евросоюза.
«Даже в самые трудные времена наши ученые, изобретатели и инженеры направляли свои знания и опыт на укрепление обороноспособности государства», — говорится в поздравлении с 23 февраля от имени фирмы Елисеева. И это, как теперь выясняется, не пустые слова.
На форуме «Армия-2023» НПЦАП, подрядчиком которого выступает однокурсник Медведева, представлял новую лазерную систему самонаведения для ракет, цель которой — улучшить их точность.
При этом, как свидетельствуют таможенные данные, «Бивер Тех» импортирует станки и компоненты в том числе и западного производства. Так, в августе 2024 года фирма Елисеева ввезла в Россию запчасти для фрезерного станка марки SmarAct GmbH (Германия). Тогда же — шлифовальный станок Sunny Machinery (Тайвань) и листогибочный пресс Amada Co (Япония). Поставки от производителей из стран, соблюдающих санкционный режим в отношении России, идут через Китай.
Итальянская винодельня
Илья Елисеев до сих пор не попал под санкции Евросоюза, что позволяет ему напрямую владеть 9% акций итальянской винодельни Fattoria della Aiola.
Эта номинально записанная на Елисеева винодельня, как в 2017 году доказал еще Алексей Навальный, фактически принадлежит Дмитрию Медведеву. Fattoria della Aiola продолжает единичные поставки вина в Россию и во время войны. Так, в 2025 году вино поступало в страну при посредничестве логистической компании из Литвы Vinges Transsphere Logistika.
Оставшиеся акции итальянской компании записаны на кипрский офшор Dockell Limited, которым номинально владеет некий россиянин Алексей Швецов, а управляют — юристы из бюро «Иванян и партнеры». Это бюро, как теперь выяснил The Insider, находится под управлением супруги Елисеева, а Швецов (состоявший, согласно утечкам, на учете ФСКН), связан с другими известными активами Медведева.
Алексей Швецов — формальный совладелец винодельни в Тоскане
Швецов числится гендиректором ООО «Оржицкие Артезианские Воды» и ООО «ФКК», собственником которых выступает Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. На этот фонд также записана зимняя резиденция Медведева в Псехако.
Связь «ФКК» с Медведевым доказывается и через то, что у этой фирмы находилась в ипотечном залоге земля, на которой располагается агрокомплекс «Мансурово» — один из многочисленных активов председателя «Единой России». В этом агрокомплексе официально трудоустроен и сын Медведева. Ежемесячная зарплата Ильи Медведева в «Мансурово» — 117,647 рублей. Также Медведев-младший работает в дочерней структуре «Ростеха».
