Собутыльник: держатель активов Медведева зарабатывает на производстве «Орешника», и это не мешает ему производить вино в Италии

«В 2009 году мы объединились с Наталией Маляминой и стали работать как одна команда и единый бренд. Я знал Наталию по совместной работе в санкт-петербургском офисе ЕПАМ, она ушла оттуда чуть позже меня и основала свою юридическую фирму в Москве. На момент объединения у нее было восемь-девять юристов, у нас — двенадцать–пятнадцать. Я не помню конкретных цифр, но думаю, что это не столь важно: мы объединялись именно с Наталией», — рассказывал другой партнер, Христофор Иванян.

Малямина специализируется в основном на законотворчестве и взаимодействии с органами государственной власти. Сама же компания представляла интересы России в споре Украины против России в ЕСПЧ по поводу аннексии Крыма и нарушения Конвенции по правам человека на территории полуострова.

Госконтракты общей стоимостью более 500 млн рублей на «оказание Российской Федерации юридических услуг» адвокатское бюро Маляминой получило в 2016 году от федерального правительства, которое на тот момент возглавлял Медведев. Юристы этой фирмы представляли в международных судах в Страсбурге и интересы РФ в тяжбе с ЮКОСом, а также «Оборонсервиса» в деле по отказу Германии от военно-технического сотрудничества с Россией.

Не сидят юристы бюро «Иванян и партнеры» без дела и сейчас: именно они добились снятия европейских санкций с дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой. Еще один клиент Маляминой — «Газпромбанк».

Доход самого Елисеева в госбанке — около 432 млн рублей в год. На имя же Маляминой записано имение на Рублевке, установил The Insider.