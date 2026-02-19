Белорусского политзаключенного Николая Статкевича освободили без депортации. Ранее он отказался пересекать границу с Литвой

Политзаключенного Николая Статкевича освободили и позволили остаться в Беларуси. Об этом сообщила на странице в Facebook в посте только для друзей его жена Марина Адамович, опубликовав совместный снимок. Осенью прошлого года Статкевича в составе группы других политзаключенных вывезли из колонии на границу с Литвой, однако он отказался ее пересекать и оставался на нейтральной полосе до тех пор, пока его не забрали белорусские силовики. После этого его вернули в колонию.

Адамович написала, что Статкевич перенес инсульт и сейчас восстанавливается, у него сохраняются проблемы с речью. В один день со Статкевичем была освобождена художница, политзаключенная Наталья Левая, задержанная в 2024 году и приговоренная к шести годам лишения свободы за донаты оппозиционным организациям и «Полку Калиновского», воюющему в Украине на стороне ВСУ. После начала войны она уехала в Польшу, но в 2023 году решила вернуться на родину — ее задержали прямо на границе. В колонии она забеременела после свидания с мужем. Как пишет пропагандистский ресурс «Пул Первого», Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Левой, «исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной».

Статкевич был арестован еще в мае 2020 года, до президентских выборов и начала массовых протестов. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. Бывший военный и лидер Белорусской социал-демократической партии («Народная громада») Николай Статкевич участвовал в президентских выборах 2010 года и был приговорен к 6 годам колонии за участие в акции протеста 19 декабря. В 2015 году он вышел на свободу и продолжил политическую деятельность.

В сентябре 2025 года он был освобожден в составе группы из 52 политзаключенных в рамках договоренностей между Беларусью и США. Его вывезли из колонии на автобусе для депортации на литовскую границу. Однако в нейтральной зоне он выломал дверь и вышел наружу, заявив, что не намерен покидать страну. После нескольких часов в нейтральной полосе его забрали белорусские военные и вернули в колонию в Глубоком, где он находился до освобождения.